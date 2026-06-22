Consejo de gabinete: Kast dijo esperar apoyo a megarreforma y señaló que “el invierno siempre genera una baja en la contratación”

El presidente José Antonio Kast encabezó este lunes un nuevo consejo de gabinete, luego de que se cumplieran 100 días de su llegada a la administración de Gobierno.

En la instancia, el mandatario comentó que “son ya 100 días, 100 días como todos sabemos bastante intensos, con bastantes actividades en cada una de las carteras”.

En esa línea, agradeció a los ministros y ministras por el trabajo que han realizado durante estos meses y dijo que “los avances en cada una de las áreas están más que claros; los medios han ido mostrando en cada una de las áreas lo que se ha logrado en salud, en seguridad, en inversión, cómo las relaciones internacionales van avanzando”.

Además, comentó que “todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades y por eso les hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad cómo analizar el Plan de Empleo de Invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar”.

Sin embargo, el presidente afirmó que hay “buenas noticias” por inversiones que llegarán al país.

Con todo, Kast habló sobre la megarreforma que se discute en el Congreso y dijo esperar que los parlamentarios puedan acoger las propuestas del Ejecutivo en materias de inversión y “sobre todo en una de las áreas que nos va a ocupar más en este Consejo de Gabinete, que es el empleo“.