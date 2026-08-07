Deberán sacar rejas de pasaje: Corte Suprema falla a favor de vecino de Maipú que requiere diálisis y que había pedido consideración especial por su diagnóstico

La Corte Suprema ordenó a la Municipalidad de Maipú retirar en un plazo de 30 días las rejas que bloqueaban el Pasaje Los Diamantes, en la Villa Paraíso de esa comuna, tras acoger un recurso de protección presentado por un residente.

De acuerdo con lo informado por LUN, la resolución determinó que la instalación de portones en los accesos de Avenida Sur y Los Florines alteró el tránsito en vías de uso público sin contar con los permisos legales requeridos.

El dictamen judicial dio la razón a Jorge Campuzano, vecino con enfermedad renal crónica que requiere diálisis tres veces a la semana, y argumentó que el cierre impedía el libre acceso de ambulancias a su vivienda.

Antes de que se instalara el portón, Campuzano había pedido una consideración especial: que se pudiese instalar cinco metros más adentro, para que quedara un espacio para que estacionara la ambulancia; sin embargo, esto no fue considerado por los vecinos. Ahora, deberán sacar toda la reja de la calle.

En el fallo, el máximo tribunal sostuvo que los argumentos de seguridad vecinal no justifican la alteración de calles públicas y constató la ausencia de informes favorables de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones y de la Dirección de Tránsito municipal.

Desde la Municipalidad de Maipú indicaron que acatarán la decisión dentro del plazo fijado para restituir el libre tránsito.

A través de un comunicado, la entidad remarcó que las estructuras “nunca contaron con autorización municipal y que tampoco se presentó una solicitud para regularizar su instalación“.