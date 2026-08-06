“Las apreciaciones políticas ya han quedado completamente superadas”: Subsecretario Pavez se refiere a la polémica con el senador Squella

La semana pasada estuvo marcada por la salida del ahora ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez tras dar positivo en un test de droga.

En ese contexto, ocurrió un cruce entre el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Tras la comentada salida del subsecretario de Hacienda, el timonel del Partido Republicano criticó duramente la respuesta del subsecretario de Interior a través de un mensaje en el WhatsApp de la Fundación Jaime Guzmán.

En entrevista con Radio Pauta, el subsecretario Pavez fue consultado por este tema, destacando la relación con el líder del partido oficialista: “lo conozco de mucho tiempo y le tengo gran aprecio personal; nunca en público me ha emplazado ni nunca me ha dirigido una declaración y tampoco nadie del Partido Republicano (…) porque aquí está instalado o se ha pretendido instalar que hay una molestia institucional contra mí”.

“Personalmente, me puedo haber perdido de algo, pero yo no he visto que hayan habido manifestaciones de molestia institucional ni siquiera del propio senador Squella, que además, dicho sea de paso, la polémica, comillas polémicas y recomillas, fue aclarada después de una conversación con el ministro del Interior, cosa que la opinión pública pudo apreciar”, agregó.

A su vez, fue consultado por su percepción durante la gestión del caso: “Ningún error político, yo creo, y lo dijo el ministro del Interior, (…). Lo que pasó después o antes en algún minuto en un chat privado que se filtra de eso, yo no me voy a hacer cargo ya porque además no ha tenido después condescendencia en los hechos”.

Además, destacó que “el rol del subsecretario del Interior es un rol coordinador institucional cuyo ámbito de acción está circunscrito a lo que dijo y señaló la Contraloría General de la República en un instructivo el 28 de abril a recibir los exámenes de todas las autoridades que se hicieron el examen de droga, que fue coordinado por un ente especializado que es Senda”.