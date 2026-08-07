Lluvia y nieve regresan a la RM: A qué hora comenzarían las precipitaciones este viernes

La lluvia y la nieve volverían a distintos sectores de la Región Metropolitana durante las próximas horas, aunque las precipitaciones no llegarán al mismo tiempo ni con igual intensidad a toda la capital.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), San José de Maipo registraría chubascos durante la noche de este viernes 7 de agosto, mientras que en sectores cordilleranos se esperan precipitaciones en forma de nieve.

Para el área urbana de Santiago, en cambio, la posibilidad de lluvia se trasladaría principalmente a la madrugada del sábado y sería de menor intensidad.

¿A qué hora comenzaría a llover en la Región Metropolitana?

Según la proyección de AccuWeather, las primeras precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 17:00 horas de este viernes en San José de Maipo.

Las condiciones más inestables se concentrarían inicialmente en la zona precordillerana y cordillerana antes de avanzar hacia otros sectores de la región.

En Santiago, el escenario sería más tardío. La misma proyección anticipa la posibilidad de chubascos débiles desde aproximadamente las 02:00 horas del sábado 8 de agosto.

Nieve en sectores cordilleranos

Las bajas temperaturas permitirán que las precipitaciones se presenten como nieve en sectores de mayor altura de la Región Metropolitana.

El pronóstico de la DMC contempla chubascos de nieve en la cordillera durante la noche del viernes, condición que podría extenderse hasta la mañana del sábado.