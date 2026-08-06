“Señora de feria” y “se le salió lo poblacional”: Ferias Libres rechazan dichos de Camila Flores y llaman a que “el debate político se desarrolle con respeto”

La Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile (ASOF) se refirió al intenso cruce que protagonizaron las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores en el Congreso Nacional, en el marco del debate sobre los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.

En ese contexto, la presidenta de ASOF, Paola Flores, expresó a través de un video: “El día de ayer ocurrió un lamentable hecho, el cual, como comunidad de feriantes, nos dolió escuchar: la frase ‘señora de feria’ se utilizó como una descalificación. Para nosotras, las mujeres feriantes, es motivo de orgullo levantarnos de madrugada, trabajar bajo el frío, la lluvia o el calor, sacar adelante a nuestras familias y tener la responsabilidad de alimentar a millones de chilenos con esfuerzo y dignidad”.

Asimismo, enfatizó: “Muchas de nosotras hemos criado a nuestros hijos bajo los tableros de la feria y conocemos claramente cuál es la realidad de nuestros barrios y poblaciones. Por eso hacemos un llamado a que el debate político se desarrolle con respeto y altura de miras. Detrás de una mujer de feria hay trabajo honesto, sacrificio y un enorme compromiso con Chile”.

El cruce entre Camila Flores y Fabiola Campillai

El pasado miércoles, las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores protagonizaron un fuerte enfrentamiento en el Congreso, luego de que un grupo de legisladores —entre ellos la militante de Renovación Nacional (RN)— presentara la denominada “Bancada por el Indulto General”.

La iniciativa busca impulsar un indulto general para uniformados condenados por hechos ocurridos en el contexto del estallido social de 2019.

El altercado se produjo en medio de ese debate, ya que Campillai se ha manifestado en contra de un indulto, tanto de carácter general como presidencial. La senadora fue querellante en la causa contra el ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por dispararle una bomba lacrimógena al rostro el 26 de noviembre de 2019 en San Bernardo, hecho que le provocó ceguera total y la pérdida del gusto y el olfato.

A medida que la discusión subió de tono, ambas parlamentarias intercambiaron descalificaciones. En ese contexto, Flores le dijo a Campillai:”Necesitas más que un médico por lo que te pasó, necesitas un psiquiatra”, a lo que la legisladora independiente respondió: “Vo lo necesitai más”.

Tras ese intercambio, Flores agregó: “Se le salió lo poblacional, señora de feria”.

Cabe recordar que Flores mantiene una investigación en curso tras una denuncia por presunto fraude al fisco. En tanto, el yerno de Campillai —quien se desempeñó como conductor contratado con recursos del Senado— enfrenta un juicio por los delitos de amenazas y lesiones, tras una discusión con vecinos de la comuna de San Bernardo.