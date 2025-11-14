Elecciones 2025: ¿Cómo funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre?

Este domingo 16 de noviembre el comercio presentará un importante cambio en su funcionamiento. Revisa los horarios y planifica tus compras para este fin de semana electoral.

Quedan pocas horas para que la ciudadanía escoja al próximo Presidente de la República junto a la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Es por esto que, este domingo 16 de noviembre, como establecen las leyes 18.700, 19.973, 20.515 y 21.073 será feriado legal nacional.

El objetivo de la medida es facilitar el voto para la ciudadanía asegurando que, aquellos quienes trabajen, puedan ejercer su derecho cívico sin ningún tipo de inconveniente.

La norma por obligación dicta el cierre de una parte importante del comercio, entre estos malls, strip centers, centros comerciales (bajo una administración común), y las tiendas ubicadas dentro de estos recintos. Espacios que deberán cerrar sus puertas desde las 21:00 horas del sábado 15 de noviembre hasta las 06:00 del lunes 17 de noviembre.

El resto del comercio cómo supermercados independientes, tiendas fuera de malls o locales de barrio, podrán funcionar de manera normal, siempre y cuando respeten los derechos laborales asociados en este proceso.

Dentro de la misma medida se fijarán permisos especiales para las personas que deban trabajar o cumplir distintas funciones electorales.

El Delegado Presidencial, Galo Luna, remarcó la importancia de poder garantizar la participación ciudadana y el resto de derechos laborales durante la gran jornada electoral, entre estos, el permiso de un mínimo de tres horas para ejercer el voto, sin descuentos en su remuneración.

“Invitamos a toda la gente a participar, recordar que el voto es obligatorio y también eso impacta en el mundo del trabajo. Se ha decretado que en todos aquellos establecimientos que tienen una misma razón social, que funcionan como malls y strip center será feriado irrenunciable para aquellos trabajadores, de tal manera que tengan la oportunidad de concurrir a las elecciones y en el caso de otro tipo de trabajo que van a estar funcionando, es obligación poder dar tres horas de permiso de parte del empleador para que el trabajador o la trabajadora puedan concurrir a votar ese día de elección”, enfatizó Luna.

Desde la Dirección del Trabajo anunciaron que, durante la jornada del 16 de noviembre, recibirán denuncias por incumplimientos a la ley a través de su Canal de Atención Telefónica.

“La dirección de Trabajo se va a encontrar ese día en turno para poder recibir todas aquellas denuncias que existan por vulneración a estos derechos. También es importante señalar que hay un canal de atención telefónica cuyo número es 600 450 4000, en donde pueden hacer las denuncias en caso de que no se respete este derecho de tres horas o el cierre del centro comercial” señaló la Seremi del Trabajo, Monserrat Castro.

El no otorgamiento del feriado legal y obligatorio para trabajadores y trabajadoras del comercio tendrá multas de entre 3 a 60 UTM (entre $208.626 y $4.172.520), dependiendo del tamaño de la empresa.