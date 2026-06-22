Pedro Sánchez enfrenta su momento más crítico: Su esposa queda con arraigo nacional por investigación de corrucpción

(CNN) – El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, enfrenta la crisis política más severa de sus casi ocho años en el cargo. El sábado, el juez Juan Carlos Peinado ordenó que su esposa, Begoña Gómez, sea juzgada por corrupción, además de exigirle la entrega de su pasaporte, prohibirle salir del país y obligarla a comparecer ante el tribunal dos veces al mes.

Peinado había acusado previamente a Gómez de malversación, tráfico de influencias, corrupción en negocios y apropiación indebida de fondos, alegando que aprovechó su matrimonio para avanzar en su carrera en una universidad de Madrid. Tanto Gómez como Sánchez niegan cualquier delito; el mandatario ha calificado el caso como una “farsa obscena” con motivaciones políticas.

Una investigación que se extiende al círculo cercano de Sánchez

El proceso contra Gómez se suma a otras causas que afectan a figuras cercanas al presidente. El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero es sospechoso en un caso de crimen organizado y tráfico de influencias, mientras que su exmano derecha José Luis Ábalos pasó siete meses en prisión preventiva acusado de recibir sobornos vinculados a la compra de mascarillas durante la pandemia. El hermano de Sánchez, David, también está siendo juzgado en Badajoz por presunto tráfico de influencias.

La sede del PSOE en Madrid fue allanada recientemente como parte de una investigación sobre una red dedicada a socavar procedimientos judiciales que afectan al partido o al gobierno, según el Tribunal Supremo español.

El diario El País calificó la investigación contra Gómez como una causa marcada por “medidas desproporcionadas” y falta de imparcialidad judicial. El líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, exigió la renuncia de Sánchez, asegurando que el gobierno atraviesa su “agonía”.

Las elecciones generales están programadas para agosto de 2027, aunque distintos analistas anticipan que la coalición de gobierno podría colapsar antes. Según las encuestas actuales, el Partido Popular podría alcanzar mayoría junto al partido de extrema derecha Vox si se realizaran elecciones hoy.