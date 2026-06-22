Pedro Sánchez enfrenta su momento más crítico: Su esposa queda con arraigo nacional por investigación de corrucpción

(CNN) – El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, enfrenta la crisis política más severa de sus casi ocho años en el cargo. El sábado, el juez Juan Carlos Peinado ordenó que su esposa, Begoña Gómez, sea juzgada por corrupción, además de exigirle la entrega de su pasaporte, prohibirle salir del país y obligarla a comparecer ante el tribunal dos veces al mes.
Peinado había acusado previamente a Gómez de malversación, tráfico de influencias, corrupción en negocios y apropiación indebida de fondos, alegando que aprovechó su matrimonio para avanzar en su carrera en una universidad de Madrid. Tanto Gómez como Sánchez niegan cualquier delito; el mandatario ha calificado el caso como una “farsa obscena” con motivaciones políticas.
Una investigación que se extiende al círculo cercano de Sánchez
El proceso contra Gómez se suma a otras causas que afectan a figuras cercanas al presidente. El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero es sospechoso en un caso de crimen organizado y tráfico de influencias, mientras que su exmano derecha José Luis Ábalos pasó siete meses en prisión preventiva acusado de recibir sobornos vinculados a la compra de mascarillas durante la pandemia. El hermano de Sánchez, David, también está siendo juzgado en Badajoz por presunto tráfico de influencias.
La sede del PSOE en Madrid fue allanada recientemente como parte de una investigación sobre una red dedicada a socavar procedimientos judiciales que afectan al partido o al gobierno, según el Tribunal Supremo español.
El diario El País calificó la investigación contra Gómez como una causa marcada por “medidas desproporcionadas” y falta de imparcialidad judicial. El líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, exigió la renuncia de Sánchez, asegurando que el gobierno atraviesa su “agonía”.
Las elecciones generales están programadas para agosto de 2027, aunque distintos analistas anticipan que la coalición de gobierno podría colapsar antes. Según las encuestas actuales, el Partido Popular podría alcanzar mayoría junto al partido de extrema derecha Vox si se realizaran elecciones hoy.
Lo más leído
- Klose aplaude a Messi tras ser superado como máximo goleador de los Mundiales: "Para mí es el mejor futbolista de todos los tiempos"
- Vacaciones de invierno 2026: Actividades en el MIM y GAM, talleres en el MUT y Feria de la Naturaleza en el Zoológico Nacional
- CFA descarta "inconsistencia" en proyección de deuda pública de Gobierno de Boric denunciada por Quiroz
- Messi tras histórica jornada: "No me imaginé empezar así, nunca se sabe lo que pueda pasar ahora, pero estoy feliz por el resultado"
- Festival Biobío Teatro Abierto ofrecerá 11 obras gratuitas en Los Ángeles: Revisa la cartelera y programación familiar