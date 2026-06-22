Metro concreta instalación de puertas de andén en San Pablo: Se proyecta sumar otras cinco estaciones para fines de 2026

Metro de Santiago anunció que ya se completó la instalación de puertas de andén en San Pablo (Línea 1).

La iniciativa es parte de un plan de modernización de la empresa, que busca mejorar la seguridad del servicio.

Se proyecta que para fines de 2026 otras cinco estaciones puedan estar operativas con este tipo de puertas. Sería desde Neptuno hasta San Alberto Hurtado.

Actualmente, ya se trabaja en Neptuno hacia el oriente.

La instalación de estas puertas implica trabajos de logística importantes para lograr que sean funcionales, teniendo en cuenta los distintos modelos de trenes existentes. Además, permitiría mejorar la frecuencia del servicio.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, comentó que “de ahora en adelante vamos a ir avanzando a un ritmo de tres a cuatro semanas por cada uno de los andenes hacia el oriente”.

Esto permitirá “de aquí a finales de este año tener las primeras seis estaciones de la línea 1 operativas con este nuevo sistema que viene a reforzar las condiciones de seguridad de la operación de la Línea 1”.

Asimismo, contribuirá a “disminuir las interrupciones de servicio que ocurren en la Línea 1. Un 70% de las interrupciones de servicio ocurren por causas asociadas al comportamiento de los pasajeros, a personas que bajan a las vías”.