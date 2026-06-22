Evacuan el GAM, el Centro de Justicia y el Zoológico Metropolitano tras amenaza de bombas en Santiago

Carabineros informó que están realizando un procedimiento debido a un aviso de bomba en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en el centro de Santiago.
El operativo se encuentra en desarrollo y se activaron los protocolos pertinentes, evacuando el recinto cultural.
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se encontraba en el lugar participando de una actividad institucional cuando ocurrió la situación.
De forma paralela, también se reportó la evacuación de personas desde el Centro de Justicia, en las cercanías de la ex Penitenciaría.
Posteriormente, durante la tarde, también se reportó que fue evacuado el Zoológico Metropolitano, ubicado en el Parque Metropolitano.
Amenazas de bombas en Santiago
Uno de los correos que habría generado el despliegue preventivo -y al que tuvo acceso CNN Chile- apuntaba a que desconocidos habrían “minado” centros comerciales, juzgados, estaciones de transporte público, recintos de salud y edificios gubernamentales.
Desde la cuenta oficial Transporte Informa, indicaron se estará desviando el tránsito hacia el poniente por avenida Eliodoro Yañez en dirección a Puente Pío Nono.
Actualización (13:19). Debido a procedimiento GOPE al interior del edificio GAM, Alameda al poniente es desviada por Av. Eliodoro Yañez (buses) y hacia Pte Pío Nono (particulares). Buses por Av. Vicuña Mackenna al sur desviado por Curicó al poniente #Providencia #Santiago https://t.co/SreRkMIMmR pic.twitter.com/e6ww4lRSeV
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 22, 2026
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