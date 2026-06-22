Los otros embargos de Tesorería: Revelan que institución retuvo fondos de edificio residencial por multa de más de $9 millones

En medio de los polémicos embargos a deudores del CAE, se reveló que la Tesorería General de la República (TGR) aplicó la misma medida de retención de fondos contra edificios residenciales por multas impagas emitidas por la Dirección del Trabajo (DT).
Según información de LUN, la situación afectó recientemente a la comunidad Altavista de La Florida, a la cual el organismo fiscalizador le embargó más de $9 millones directamente desde su cuenta corriente institucional debido a una sanción originada a inicios de este año.
El cobro judicial ejecutado por la TGR provocó un grave desajuste financiero en la administración del inmueble floridano, cuyo presupuesto mensual asciende a $15 millones.
El administrador del recinto, Alonso Mendoza, relató que “nos dejaron sin plata en la cuenta para pagar los sueldos y las obligaciones con los proveedores“.
A esta situación se suma otro edificio de Las Condes que recibió un plazo de 10 días hábiles para cancelar una infracción de $9,1 millones de la DT, bajo la amenaza de iniciar el embargo de sus bienes.
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