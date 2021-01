El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, fichó al ex fiscal nacional Sabas Chahuán para que realice su representación judicial ante la investigación por el caso Luminarias.

Según publica La Tercera, el líder comunal y el persecutor mantienen una antigua amistad debido a que ambos pertenecen a la comunidad palestina.

Las indagatorias del Ministerio Público apuntan a la empresa Itelecom por el escándalo de corrupción que considera pagos ilegales para adjudicarse millonarias licitaciones de 22 municipios entre 2017 y 2020.

En el caso de Recoleta, el contrato adjudicado en junio de 2018 implicaba el pago a la empresa de más de $85 millones mensuales durante 10 años, sumando un total de $ 10.259 millones.

A raíz de las indagatorias, el municipio de Recoleta fue allanado el jueves de la semana pasada. Además, ayer se reveló una llamada telefónica entre León Lefort Hernández, gerente de Itelecom, y Ramón Sepúlveda, abogado de Jadue.

La conversación expone un diálogo en el que tratan una “donación” de $50 millones de Itelecom al municipio para la supuesta realización del festival Womad. De acuerdo a las indagatorias, el diálogo dejaría entrever presuntos pagos ilícitos dirigidos al alcalde mediante una triangulación del dinero.

Al respecto, el alcalde aseguró que “no he solicitado ni recibido ni un peso” y que “no tengo nada que ocultar, he abierto todas mis cuentas. No soy responsable de los pagos o boletas que haga el que fue mi abogado”.

El escándalo por el caso Luminarias estalló en mayo de 2020, cuando se allanaron las municipalidades de Iquique y Chillán a partir de un reportaje publicado por Ciper Chile.