El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, se sometió este domingo a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, espacio donde abordó los principales temas de la actualidad internacional que es parte de su cartera.

Asimismo, también se refirió a temas políticos del país, como las críticas a los gobiernos de los últimos 30 años, la alianza de Chile Vamos con el Partido Republicano, la aprobación de proyectos como los retiros de fondos previsionales, entre otros.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Andrés Allamand en el capítulo 19 de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

1. Por el Chile de los últimos 30 años

“Para mí la historia de Chile de los últimos 30 años es, lejos de ser una historia de fracaso, es una historia de progreso y de éxito. Esto no significa que haya tenido graves falencias, muchas de las cuales surgieron con motivo del estallido. El primer razonamiento que hay que hacer es que las trayectorias de éxito y progreso, no hacen inmune a los países al malestar social, a la protesta social y al estallido social”.

2. Por el populismo

“Yo detesto el populismo, creo que es un virus maligno que envenena la democracia y la convivencia. Hoy día, voy a decir lo mismo que opiné sobre el 10%, yo no habría estado a favor de esa política porque me pareció siempre una pésima política pública”.

3. Sobre Jair Bolsonaro, presidente de Brasil

“No creo que Bolsonaro sea un riesgo para la democracia. Es distinto a Trump (…) Obviamente que no me siento identificado con algunas de las expresiones del candidato Bolsonaro, pero también Brasil es un socio fundamental para Chile y nosotros tenemos que ser capaces de separar“.

4. Por alianza de Chile Vamos con el Partido Republicano

“Me parece bien, porque creo que esta Convención es extraordinariamente importante y creo que hay un tema de inteligencia electoral. Esa inteligencia electoral tiene que ver con la cohesión de las fuerzas”.

5. Por la democracia

“Sin ninguna falsa modestia, la persona que impulsó en Chile el concepto de la democracia de los acuerdos, a partir de 1985, fui yo mismo. Yo fui el jefe y líder de la oposición durante el gobierno del presidente Aylwin y Frei. El periodo en que más hubo acuerdos entre el gobierno y la oposición”.