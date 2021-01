Una llamada telefónica, del pasado 22 de septiembre de 2019, fue intervenida por un funcionario de la PDI en el marco de la investigación desarrollada contra el gerente general de la empresa Itelecom, León Marcelo Lefort Hernández, por los delitos de soborno, cohecho, violación de secreto y lavado de activos.

Lefort, tras su formalización tres meses atrás, se mantiene en prisión preventiva por el escándalo de corrupción de luminarias led que contempla pagos ilegales para adjudicarse millonarias licitaciones de luminarias led en diversas municipalidades entre 2016 y 2020.

La llamada involucra al empresario y al abogado Ramón Sepúlveda Castillo, asesor jurídico del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Una situación que puso en el ojo del huracán al jefe comunal e incluso dio paso al allanamiento de las oficinas de la municipalidad.

Lee también: Alcalde Jadue por allanamiento: “Estamos absolutamente tranquilos y disponibles para colaborar”

En la conversación, revelada por La Tercera, expone un diálogo en el que tratan el aporte de Itelecom al municipio para la supuesta realización del festival Womad. Esta “donación” era válida por $50 millones y se suma a la licitación otorgada a la empresa, en junio de 2018, por $10.259.454.000 para la “manutención del sistema de alumbrado público y cambio de luminarias existentes por tecnología de mayor eficiencia energética tipo led” en Recoleta.

“No creo que nuestros teléfonos estén intervenidos todavía, así que no creo que haya problema. Hablé la cuestión de Womad con Daniel. Me dice, no sé si ustedes entendieron mal, o tienen información distinta, él me dice que tú hiciste una donación sujeta a certificado de donaciones, con tu empresa, y que él te va a dar el certificado. Lo tiene listo, de hecho”, dijo Sepúlveda.

A lo que Lefort agregó: “Estoy haciendo una donación, te fijas… De a poco para que nos entendamos, yo conversé estos temas con Daniel y él me manifestó lo mismo que te manifestó a ti, lo cual yo estoy 100% de acuerdo. Del punto de vista legal, no hay ninguna ilegalidad, me va a pasar el certificado. Desde el punto de vista de la licitación es ex post y no ex ante. En fin, nadie, desde el punto de vista legal nos podría reprochar. Es desde el punto de vista mediático que lo pueden hacer, puede salir más perjudicado él que yo, pero bueno…”

Desde el pasado 9 de noviembre se abrió una investigación penal que mantienen a Jadue y Sepúlveda como imputados. El caso llevado por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, la investigadora Paula Valdebenito y las brigadas Anticorrupción y de Lavado de Activos de la PDI, logró detectar pagos reiterados de Itelecom al abogado del jefe comunal. Sin embargo, las sospechas apuntan a que dicho dinero en realidad estaría dirigido al jefe comunal.

Lee también: Caso Luminarias: PDI allana Municipalidad de Recoleta para recabar antecedentes

Boletas falsas

En la conversación escuchada por la PDI, el abogado incluso propone un mecanismo de uso de boletas falsas para supuestamente ocultar los aportes de Itelecom y que, según sus palabras, beneficiarían directamente al alcalde Jadue.

“Lo que ya te dije, Womad ya nos ha traído dolores de cabeza en otras ocasiones, puede haber una utilización política, pero él cree que no, que estando justificado con la cuestión cultural. Además, ya está hecho el asunto, no se puede hacer mucho…”, sostuvo Sepúlveda. Fue ahí que Lefort le propuso anular el certificado de donación.

“Pero si lo anula no tiene cómo justificar la plata (…). Claro, porque finalmente si tú tuvieras otra empresa por dónde pasar la cuestión, podría quizás, pero también, o sea, cómo se la pasaste ¿Cachái? Eso es más enredado. Entre ellos está en regla”, agregó el abogado.

Luego, exponen que Lefort sostiene: “Acuérdate de lo que vái a hacer, el otro… de tirar la boleta pa…”. A lo que Sepúlveda responde que “en el fondo lo que a él le preocupa es que las platas lleguen… o sea que no pasen por ninguna cuenta de él… eso, de no tener plata, y además yo soy abogado tuyo en un par de cosas, yo generalmente cobro caro, entonces es súper justificable lo que… la boleta cachái, un millón 250, o sea, yo tengo contrato con un par de empresas más o menos parecido y no va a haber problema, así que eso.

Posteriormente, y una vez escuchada la segunda parte de esta conversación, la fiscal Mancilla comenzó a investigar pruebas que justificaran los pagos del empresario al jefe comunal, mediante la hipótesis de establecer nexos con la licitación otorgada a la empresa y que es la más cara de los 22 municipios que firmaron con Itelecom, considerando un pago de 85 millones mensuales por 10 años.

Lee también: Allanamientos en municipios de Iquique y Chillán terminan con 4 concejales y 13 funcionarios públicos detenidos

Testigo clave

Los imputados por el caso actualmente pueden someterse a la “colaboración sustancial” para rebajar sus condenas. Uno de los gerentes implicados, cuya identidad se mantiene bajo el anonimato, dio más detalles a La Tercera sobre el vínculo de Lefort y Jadue.

“El 4 de febrero de 2019, Marcelo (Lefort) decide dar una donación, luego él o alguien me manda datos para que haga la transferencia, la primera fue por $20 millones, a la semana se hizo otra por la misma cifra y finalmente el 4 de marzo por $10 millones. En diciembre pido que se soliciten los certificados de donación, él tenía los contactos de la gente de Recoleta (…). El dinero lo hicimos para una actividad o evento llamado Womad 2019, ahí se gastaron la plata“, relató.

Y fue ese mismo día que el empresario y gerente general de Itelecom paralelamente envió un mail al Banco Internacional de Desarrollo (BID) para proceder al pago de US$ 5 millones comprometidos por el organismo para otorgarles financiamiento a sus proyectos.

Este acuerdo contemplaba una serie de restricciones. Y en ese contexto, dicho pago se mantenía congelado debido a las 144 observaciones ingresadas por el municipio de Recoleta a la licitación de luminarias. Pero el mismo día en que Lefort contactó al BID, fue cuando ordenó también el pago de donaciones a la municipalidad vinculada.

“Es muy raro que 144 observaciones se corrijan tan rápido y que, además, la carta coincide con la fecha de donación, a la fecha de la carta (al BID) no estaba resuelto (…), a mi juicio no era posible corregir 144 observaciones en una semana”, señaló el ejecutivo durante el interrogatorio.

Por otro lado, también indicó que “hay una relación de amistad de Marcelo con Jadue, cada vez que teníamos un problema durante la instalación, eso lo sé por conversaciones con Marcelo”. Y además, “Marcelo también se relacionaba con el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda; hay varias boletas de honorarios de Sepúlveda pagadas por Itelecom, no supe por qué servicios, eran pagos mensuales recurrentes, seis o siete boletas por lo menos”, reveló.

Lee también: Admiten a trámite querella contra Jadue por retiro de parquímetros en Recoleta

Luego del allanamiento realizado el 7 de enero a la Municipalidad de Recoleta, ahora la fiscal Mancila y su equipo ingresaron una solicitud para el alzamiento de los secretos bancarios de las seis cuentas corrientes que Jadue posee según la Superintendencia de Bancos. Misma situación que se llevaría a cabo en el caso del abogado Sepúlveda.

Versión del abogado

Luego de darse a conocer el reportaje en La Tercera, el abogado Ramón Sepúlveda realizó una declaración pública en la que aclaró que “representé al gerente de la empresa cuestionada en dos casos muy largos y que constan en el poder judicial, además de varias asesorías técnicas vinculadas a temas de mi área y nada relativo al giro de su empresa”.

“Jamás se me pasaría por la cabeza ofrecer dinero a Daniel Jadue, ya que conozco su probidad y transparencia. Es más, jamás he actuado de esa manera en mi vida profesional por lo que estoy totalmente dispuesto a colaborar con todo lo que sea necesario ante la fiscalía”, agregó.