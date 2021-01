“No tengo nada que ocultar, he abierto todas mis cuentas. No soy responsable de los pagos o boletas que haga el que fue mi abogado”, explicó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por su presunta vinculación en pagos ilícitos por parte de la empresa Itelecom, involucrada en el Caso Luminarias.

De acuerdo con un reportaje de La Tercera, estos hechos se revelaron mediante una escucha telefónica realizada al gerente general de la empresa, León Marcelo Lefort, junto al asesor jurídico del jefe comunal, Ramón Sepúlveda.

En ella se evidenció el pago de una donación por $50 millones para el festival Womad de 2019, además de otros dineros pagados al abogado y que se prevé sean parte de una triangulación.

En conversación con CNN Chile, Jadue aclaró que “todas las campañas de nuestro partido efectivamente las financia el partido”, por lo que “serán Ramón Sepúlveda e Itelecom los que tendrán que explicar esta relación”.

Investigación del Ministerio Público

El pasado 7 de enero se llevó a cabo un allanamiento a la Municipalidad de Recoleta y ahora la fiscal a cargo del caso, Nayalet Mancilla, ingresó una solicitud para el alzamiento de los secretos bancarios de las seis cuentas corrientes que Jadue posee según la Superintendencia de Bancos. Misma situación que se llevaría a cabo en el caso del abogado Sepúlveda.

Al respecto, él indicó que abrió sus cuentas de manera voluntaria “y no solo las mías, también todas las institucionales y todas las de la corporación”. De todos modos, consideró la vinculación al caso de corrupción como “inconsistente”, asegurando que “querer convertir una donación hecha por Ley de Donaciones Culturales, de 50 millones de pesos, en un acto irregular, me parece más una campaña con un fin político que una sospecha real“.

“Pueden revisar todas mis cuentas y todos los últimos años de mis cuentas. Las he entregado todas y no encontrarán absolutamente nada, porque usted comprenderá que efectivamente no puedo hacerme cargo de una grabación en la que yo no participo“, agregó el jefe comunal.

BID y licitación

El reportaje también recoge la versión de un gerente de Itelecom, imputado por el caso de corrupción y que se acogió a la “colaboración sustancial” para rebajar su condena. Sobre esto indicó que el mismo día en que se ordenó el pago de la donación, el gerente general de la empresa, León Lefort, escribió un mail al Banco Internacional del Desarrollo (BID) para que este autorizara el pago de cinco millones de dólares que se mantenían congelados debido a las observaciones ingresadas por la municipalidad en la licitación.

Cabe indicar dicha licitación consideraba un acuerdo de 10 años para la “manutención del sistema de alumbrado público y cambio de luminarias existentes por tecnología de mayor eficiencia energética tipo led”, todo esto por un monto que llegó a los $10.259.454.000.

Frente a este tema, Jadue explicó que “no tiene relación que haya entrado una donación con ese levantamiento de observaciones”, añadiendo que dichas 144 observaciones correspondían a “focos faltantes, mal puestos o problemas de funcionamiento”.

Por otro lado aseguró que “nosotros no teníamos ninguna otra alternativa de adjudicación (de licitación) y eso es tremendamente relevante para no engañar a la opinión pública tratando de enlodar una licitación que fue revisada por Contraloría y no tiene ningún reparo“.

Asesor jurídico

En relación a quien fue indicado como su asesor jurídico en el periodo investigado, Ramón Sepúlveda, el alcalde indicó que “él es abogado de Itelecom mucho antes de ser abogado mío. Representó al gerente, creo, en un caso de condición de estado de ebriedad”, explicó.

“Me relaciono con él en las querellas en las que él me representa”, pero “tengo cuatro oficinas de abogados distintas que me asesoran en temas que son cada uno de su especialidad, lo que hagan fuera de los contratos que yo les pido que asuman, la verdad es que no es responsabilidad mía“, concluyó.

Finalmente, y en medio del revuelo ocasionado por esta presunta vinculación en el caso de corrupción, Jadue reafirmó su candidatura para la reelección a la alcaldía de Recoleta. Ya que de no ser así, “les estaría dando claramente en el gusto a quienes quisieran que no lo hiciera”.