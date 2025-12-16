José Antonio Kast confirma reunión con Michelle Bachelet para analizar su candidatura a la Secretaría General de la ONU

En el marco de su viaje a Argentina, el presidente electo José Antonio Kast fue consultado en un punto de prensa por CNN Chile sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. "Espero que tengamos una reunión antes de Navidad y creo que será muy importante que podamos conversar sobre lo que es mejor para Chile", señaló.

A mediados de septiembre de este año, el Presidente Gabriel Boric, en su última intervención ante la Asamblea General de la ONU, anunció la nominación de la exalta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En el primer tramo de la carrera presidencial, el entonces candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue consultado en el Ciclo de Seminarios Presidenciales 2025 de la Universidad Católica sobre si apoyaría una eventual candidatura de Michelle Bachelet en un posible gobierno. En esa ocasión, respondió: “Primero tengo que ganar (…) hoy día, al menos, estoy dentro de los favoritos (en las encuestas). Yo lo que no haría es darme gustitos como el presidente Boric”.

Además, criticó que Boric tomara la decisión de manera unilateral y planteó que podría haber invitado a los ocho candidatos presidenciales a conversar la propuesta.

“Habría sido bueno que el Presidente de la República, viendo que hay ocho candidatos, nos hubiese invitado a un cafecito (…) No, él se manda solo en relaciones internacionales”, afirmó.

Cuando se le preguntó si se reuniría con la expresidenta Bachelet, dijo estar dispuesto a reunirse con quien lo invite. En relación con su opinión personal sobre ella, aseveró: “No la conozco. Como presidenta, un desastre”.

El proceso electoral siguió su curso y la exmandataria Bachelet, durante la campaña de segunda vuelta, se pronunció a favor de la entonces candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

El día de los comicios presidenciales, y ante la prensa, se le preguntó sobre si existiría algún costo por su decisión de apoyar a la exministra del Trabajo, a lo que enfatizó: “Yo no me vendo. Yo tengo mis principios. Nadie duda por quién yo podría votar y creo que hay gente que pensaba que no iba a hacer nada para cuidar mi votación. Si llego a la ONU, va a ser por lo mismo, alineada a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y, además, no siendo temerosa de las presiones de nadie”.

Asimismo, remarcó ser “consecuente consigo misma”, recalcando que “una candidatura a la Secretaría General de la ONU es una candidatura de Estado, no es una candidatura de un color político u otro y, por lo tanto, más allá de lo que decida un futuro gobierno, creo que lo que la gente puede confiar es en una persona que hace lo que cree que debe hacer”.

“Yo no conozco, si es que gana José Antonio Kast, cómo organizará su gobierno. Y, como digo, será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior, incluido el tema de una candidatura mía”, cerró.

El triunfo de Kast en las presidenciales y el encuentro con Bachelet

Tras resultar electo en el balotaje del 14 de diciembre, Bachelet realizó la llamada protocolar como exjefa de Estado y extendió sus felicitaciones al exdiputado.

Este martes, en el marco de su primer viaje al exterior como presidente electo, y luego de su encuentro con el mandatario de Argentina, Javier Milei, fue consultado en un punto de prensa por el periodista de CNN Chile, Ivo Goic, sobre si apoyaría o no una eventual candidatura de Bachelet.

Al respecto, afirmó: “Hablé con la presidenta Bachelet, ella tuvo la gentileza de comunicarse conmigo. Espero que tengamos una reunión antes de Navidad y creo que será muy importante que podamos conversar sobre lo que es mejor para Chile”.

En esa línea, expuso que “esto tendrá que ser objeto de análisis; la resolución no tiene que ser inmediata. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a escuchar todos los antecedentes. Yo soy una persona de la que algunos dicen ‘este señor no es capaz de llegar a acuerdos en nada’, pero si alguien me explica por qué, cuál es la razón y cómo beneficia eso a Chile, yo siempre voy a estar dispuesto a escuchar. Lo que no corresponde es decir no porque no”.

Los tiempos para escoger al próximo secretario general

En noviembre de este año, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, anunció el lanzamiento del proceso formal para seleccionar y nombrar al próximo secretario general de las Naciones Unidas a finales de 2026.

El actual secretario general, el portugués António Guterres, termina su mandato el 31 de diciembre de 2026.

