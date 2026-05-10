Jonas Brothers sorprenden y suben a Katteyes al escenario en su regreso a Chile

Los Jonas Brothers dieron este domingo el puntapié inicial a su anhelado regreso a los escenarios nacionales con un concierto a estadio lleno en el Movistar Arena

Kevin, Joe y Nick, sorpendieron subiendo al escenario a Katteyes, quien cantó sola algunos de sus temas como Ponte Ponte, desatando la locura del público.

Horas previas al show el trio de hermanos ya había dado algunas señales, haciendo el trend de “aló”, que hizo popular a la joven.

Pero minutos antes de su concierto, volvieron a realizar el video, pero esta vez con la misma Katteyes.

Este lunes se llevará a cabo el segundo y último concierto de los estadounidenses en Chile.

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