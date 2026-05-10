Carolina Tohá aborda abuso en su contra y advierte: “Yo voy a decir quién es la persona”

En una íntima y política conversación en Influyentes, la ex ministra Carolina Tohá abordó las claves de su nuevo libro La política se metió conmigo, donde no solo realiza un crudo balance de la debacle electoral de la centroizquierda, sino que también revela episodios traumáticos de su vida personal. La ex secretaria de Estado se refirió por primera vez a un abuso sexual sufrido entre los 11 y 13 años por parte de una persona conocida de su entorno. “Decidí contarlo ahora porque para mí, escuchar el testimonio de otras mujeres fue muy bueno (…) Pienso que cuando uno cuenta su historia, hay otras mujeres que han vivido cosas similares que les va a servir”, explicó sobre su decisión.

Tohá añadió: “Empezar a ver también cómo la sociedad reaccionaba y empezaba a ver una legislación, etcétera, cuando yo tenía esa edad, nada de eso estaba digamos en la agenda, entonces pienso que cuando uno cuenta su historia, hay otras mujeres que han vivido cosas similares o que pueden evitar que sus hijas vivan cosas similares, que les va a servir conocer ese testimonio y por eso se contó, por eso se contó y bueno, espero que en eso esa experiencia ayude”.

En el plano político, Tohá analizó la magnitud de la derrota sufrida tanto en su primaria como en la elección presidencial de Janet Jara frente a José Antonio Kast. A su juicio, el progresismo falló en administrar la ventaja obtenida durante el proceso constitucional: “La ciudadanía nunca le había dado una ventaja tan grande al mundo progresista como se lo dio en la convención y esa ventaja no se ocupó de buena manera. En lugar de construir un entendimiento, se ocupó para prácticamente arrancarse con la pelota”.

Y fue tajante al señalar que “yo voy a decir quién es la persona, no lo he dicho exclusivamente para proteger a ciertas personas, pero lo voy a poder hacer en algún minuto y lo voy a hacer”.

La ex autoridad también abordó las tensiones internas con el Frente Amplio, reconociendo que sintió una “traición de la peor calaña” durante la disputa electoral, aunque aclaró que es un tema que debe resolverse en términos políticos y no personales. “Si cada vez que hay un momento de confrontación electoral se va a recurrir a estratagemas de ese tipo, creo que va a ser una alianza con pies de barro”, advirtió. Asimismo, reconoció errores de manejo de crisis en el “caso González”, señalando que se debió tomar la decisión de salida de la autoridad el segundo día y no esperar a que la noticia estallara en la prensa.

Finalmente, Tohá no cerró la puerta a una futura candidatura presidencial, aunque recalcó que su prioridad actual es reconstruir el proyecto de la sociedad chilena. “No estoy cerrada, pero no lo ando buscando. Estos años sin elecciones son para pensar un proyecto para la sociedad chilena”, afirmó, enfatizando la necesidad de fortalecer el Socialismo Democrático. Para la ex ministra, Chile corre el riesgo de quedar “botado a la orilla del camino” si no logra generar acuerdos ante el avance de ideas de “poder duro” en el mundo actual.