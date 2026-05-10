Globos de Oro permitirán el uso de inteligencia artificial, pero bajo estrictas reglas de autoría humana

CNN Español — Los premios Globos de Oro lanzaron una actualización de sus reglas de elegibilidad y consideración para su edición número 84, que se realizará el próximo 10 de enero de 2027.

El documento, actualizado el pasado 7 de mayo, incluye el apartado “E”, que hace referencia a la inteligencia artificial; ahí se especifica que el uso de esta tecnología, incluyendo la IA generativa, no descalifica automáticamente una obra, siempre y cuando la dirección creativa, el criterio artístico y la autoría humana sigan siendo parte esencial del proceso de producción.

Además, se recalca que la inteligencia artificial se puede usar, pero no reemplaza las contribuciones creativas del talento humano. También se solicita incluir un aviso describiendo el uso de esta tecnología, en caso de haberse utilizado en alguna parte de la obra terminada, incluyendo alteraciones en voz o apariencia de algún intérprete acreditado. De igual forma, se especifica que el Comité de Elegibilidad de los Globos de Oro podrá revisar el uso de la IA y solicitar información para evaluar su papel en la creación de la obra.

En el rubro de actuación se hace hincapié en que las interpretaciones presentadas para esta categoría deben ser realizadas por un intérprete acreditado en la producción y que las generadas principalmente por la tecnología de inteligencia artificial no serán elegibles para un galardón.

Asimismo, se aclara que las técnicas cosméticas, como el rejuvenecimiento, envejecimiento o modificaciones visuales, son permisibles cuando la actuación principal siga siendo fundamentalmente humana.

El documento también menciona las categorías no relacionadas con la actuación, como dirección, composición y animación; las obras presentadas en estos rubros que contengan uso de inteligencia artificial seguirán siendo elegibles para un premio, siempre que las contribuciones creativas de la disciplina correspondiente provengan de personas acreditadas y el uso de la IA haya funcionado solo como un apoyo o mejora, y no para sustituir la autoría humana.

Hace unos días, los premios Oscar también realizaron una actualización en sus reglas de elegibilidad de cara a la edición 99, donde, entre otras cosas, se revisa el tema de la inteligencia artificial, especificando que los actores y los guionistas deben ser humanos para poder ser considerados para uno de sus premios.