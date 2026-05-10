EE. UU. evalúa congelar impuesto federal a los combustibles tras fuerte aumento en los precios

El gobierno de Estados Unidos abrió la puerta a una eventual suspensión temporal del impuesto federal aplicado a la gasolina y al diésel, en respuesta al incremento sostenido de los combustibles provocado por la guerra con Irán.

La posibilidad fue planteada por el secretario de Energía, Chris Wright, quien afirmó que la administración respalda cualquier iniciativa orientada a disminuir el costo que enfrentan los consumidores en las estaciones de servicio.

“Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, señaló Wright en declaraciones a NBC.

Actualmente, el impuesto federal contempla cargos de 18,3 centavos por galón para la gasolina y 24,3 centavos para el diésel. A ello se suma un cobro adicional de 0,1 centavos por galón destinado al financiamiento del fondo para tanques subterráneos con fugas.

La discusión ocurre en medio de una fuerte escalada en los precios del combustible. De acuerdo con cifras de la asociación automovilística AAA, el promedio nacional alcanzó este domingo los 4,52 dólares por galón, cifra que representa un alza superior al 50% desde el inicio del conflicto con Irán.

El encarecimiento de la gasolina también ha impactado el comportamiento de los hogares estadounidenses, en un contexto marcado por la inflación. Una encuesta publicada por The Washington Post a fines de abril reveló que el 44% de los adultos ha reducido sus desplazamientos en automóvil, mientras que un 34% modificó planes de viaje o vacaciones.

El sondeo además indicó que el 42% de las personas consultadas ha debido disminuir otros gastos domésticos para poder afrontar el mayor costo del combustible.