Detienen en Perú a sujeto acusado por el homicidio de un hombre en un subterráneo en Santiago

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un ciudadano extranjero por el homicidio de un hombre en un subterráneo en Santiago en 2025.

El hecho ocurrió en marzo del año pasado, cuando un sujeto de nacionalidad colombiana fue baleado por otros dos individuos de la misma nacionalidad.

Ambos lo siguieron por los subterráneos de un edificio y lo alcanzaron en el piso -2, donde efectuaron disparos que provocaron su muerte, explicó el inspector Raúl Zúñiga, de la Brigada de Homicidios Centro Norte.

Tras una serie de técnicas investigativas, se logró individualizar a los imputados y posteriormente se generó una alerta internacional.

El subcomisario Alex Varela Romero, de Interpol Santiago, detalló que uno de los acusados salió de Chile por un paso fronterizo no habilitado y que se logró establecer que se encontraba en Colombia.

Dicho antecedente fue confirmado por Interpol en Bogotá, que informó que el sujeto estaba tomando un vuelo desde dicha ciudad en dirección a Lima, en Perú.

De esa manera, se hicieron coordinaciones con el Ministerio Público y la PDI para publicar una notificación roja de Interpol, “permitiendo que una vez que él pisara el suelo peruano fuera detenido inmediatamente”, explicó el subcomisario.

Con el arresto, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá realizar una solicitud de extradición para traer al imputado a Chile.

“Una vez que este proceso culmine, en los próximos meses, va a permitir que dos escoltas de la PDI viajen hasta Lima, reciban al imputado y sea traído de regreso a nuestro país para ponerlo a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago”, añadió.