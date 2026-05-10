“Alcaldes comprometidos por Chile”: 142 autoridades comunales respaldan coordinación con el Gobierno tras reunión en La Moneda

Luego de una reunión sostenida esta semana en el Palacio de La Moneda, 142 alcaldes y alcaldesas oficialistas manifestaron públicamente su respaldo al gobierno del Presidente José Antonio Kast a través de una declaración titulada “Alcaldes comprometidos con Chile”.
El encuentro reunió a autoridades comunales con ministros y subsecretarios del Ejecutivo para abordar materias relacionadas con seguridad, reconstrucción, inversión, apoyo social y gestión local. Tras la cita, los firmantes valoraron la convocatoria realizada desde La Moneda durante los primeros meses de administración.
En el documento, las autoridades señalaron que “se trata de una señal relevante, que refleja la voluntad de fortalecer el trabajo conjunto entre el gobierno central y los gobiernos locales”, destacando además la importancia de mantener coordinación permanente frente a los desafíos que enfrentan las comunas.
Los alcaldes también afirmaron que durante la reunión pudieron presentar directamente las necesidades de sus territorios. “Tuvimos la oportunidad de plantear directamente nuestras inquietudes y necesidades”, indica el texto, agregando que estas fueron escuchadas tanto por el Mandatario como por las autoridades presentes.
Asimismo, la declaración sostiene que las urgencias sociales y económicas requieren mayor articulación institucional y colaboración entre distintos niveles del Estado. En esa línea, los firmantes recalcaron que “las comunas enfrentan desafíos urgentes y complejos”, por lo que consideraron fundamental mantener espacios de trabajo conjunto entre municipios y el Ejecutivo.
El documento además hace un llamado a privilegiar acuerdos y capacidad de gestión por sobre las diferencias políticas. “Chile necesita unidad, responsabilidad y capacidad para construir acuerdos, poniendo siempre en el centro las necesidades de las personas”, señalaron los alcaldes en el cierre de la declaración.
La declaración fue respaldada por alcaldes y alcaldesas de distintas regiones del país, incluyendo autoridades comunales de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Antofagasta, Concepción, Puerto Montt, Zapallar y La Serena, entre otras comunas.
- Carlos Correa – Empedrado
- Pedro Pablo Muñoz – Colbún
- Mario Meza – Linares
- Juan Carlos Díaz – Talca
- Jhonatan Norambuena – Yerbas Buenas
- Jorge Muñoz – Cauquenes
- Luis Alarcón – San Javier
- Héctor Vega – Ovalle
- Carlos Toloza – Nacimiento
- Alejandro Cárdenas – Puqueldón
- Jessica Mualim – María Pinto
- Jorge Morales – Trehuaco
- Helmuth Martínez – Carahue
- Sebastián Álvarez – Pucón
- Jorge Gil – Olmué
- Hans González – Galvarino
- Frann Barbieri – Purén
- Hortencia Mora – Calera de Tango
- Pablo Vegas – Los Álamos
- Bans Puinao – Guaitecas
- Manuel Macaya Ramírez – Collipulli
- Sebastián Sichel – Ñuñoa
- Marcelo Jelvez – Río Ibáñez
- Patricio Ulloa – Cochrane
- Álvaro Labraña – Cholchol
- Cristofer Valdés – San Fabián
- Sandra Bobadilla – Antuco
- Pablo Urrutia – Quilaco
- Teófilo Mamani – Colchane
- Enrique Neira – Angol
- Claudio González – Corral
- Gustavo Henríquez – Petorca
- Héctor Muñoz – Concepción
- Juan Pablo Spoerer – San Pedro de la Paz
- Alex Castillo – General Lagos
- Jacqueline Romero – Pitrufquén
- Rolando Silva – Quintero
- Carlos Lillo – Salamanca
- Luis Orellana – Ercilla
- Jorge Radonich – Cañete
- Patricio Pallares – La Ligua
- Tatiana Vásquez – Río Verde
- Marcela Tiznado – Lebu
- José Manuel Palacios – La Reina
- Miguel Araya – Buin
- Catalina San Martín – Las Condes
- Maximiliano Luksic – Huechuraba
- Guido Carreño – San Vicente de Tagua Tagua
- René de la Vega – Conchalí
- Paula Gárate Rojas – Melipilla
- Renán Cabezas Arroyo – El Carmen
- Francisco Roncagliolo – Cisnes
- Karina Fernández – Primavera
- Rodrigo Cornejo – Peñaflor
- Daniel Reyes – La Florida
- Luis Gengnagel – Curanilahue
- María Elena Ojeda – Puerto Octay
- Jimena Núñez – Puyehue
- Daniela Norambuena – La Serena
- Camila Merino – Vitacura
- Christian Hernández – Curacaví
- Sacha Razmilic – Antofagasta
- Rafael Ramírez Parra – Retiro
- Sebastián Cruzat – Río Negro
- Nicolás Torres – Ránquil
- Nelson Estay – Villa Alemana
- Manuel Devia – San Pedro
- Osvaldo Jorquera Padilla – Sagrada Familia
- Ana Mayorga – Natales
- Felipe Alessandri – Lo Barnechea
- Mario Aros Carvajal – Vicuña
- Lili Silva – Cartagena
- Rodrigo Wainraihgt – Puerto Montt
- María Estrella Montero – El Olivar
- Félix Sánchez – Coltauco
- Agustín Iglesias – Independencia
- Adriana Rivera – Sierra Gorda
- Luis Martínez – Aysén
- Marcos Morales – Puchuncaví
- Wildo Farías – Teno
- Patricio Rivera – Vichuquén
- José Antonio Arellano – Romeral
- Boris Cabrera – Pelarco
- Carlos Valenzuela – Constitución
- Manuel Rivera – Los Andes
- Gustavo Alessandri – Zapallar
- Carolina Corti – Quilpué
- Mario Desbordes – Santiago
- Alicia Villar – Purranque
- Iván Infante – Pica
- Jaime Bellolio – Providencia
- Rodrigo Martínez – Casablanca
- Hernán Ahumada – Paihuano
- Emilio González – Los Muermos
- Marco Silva – Calbuco
- Leslie Pacheco – Nogales
- Isabel Valenzuela – Colina
- Marco Antonio González – Algarrobo
- Juan Pablo Olave – Isla de Maipo
- Claudia Adasme – Papudo
- Carol Bown – San Miguel
- Verónica Rossat – Hijuelas
- Julio Delgado – Palena
- Patricio Ojeda – Parral
- Anahí Cárdenas – Torres del Paine
- Claudio Musre – Renaico
- Guillermo Martínez – Toltén
- Luciano Valenzuela – Limache
- Américo Guajardo – Río Claro
- Fernando Alcántara – Curepto
- Eduardo Espinoza – Macul
- Fernando Rodríguez – Santo Domingo
- George Bordachar – Curicó
- Yamil Ethit – Santa Cruz
- Rodrigo Palominos – Litueche
- Rodrigo Contreras – Paine
- Raimundo Agliati – Rancagua
- Eduardo Yáñez – Lonquimay
- Baldomero Santos – Teodoro Schmidt
- Eduardo Redlich – Quirihue
- Ítalo Cáceres – Tomé
- Elizabeth Arévalo – Rapa Nui
- Cristián Moraga – Cunco
- Katherinne Migueles – Vilcún
- Vladimir Fica Toledo – Laja
- Johnny Yáñez – Cerrillos
- Miguel Meza – Lago Ranco
- Cristian Osses – Santa Bárbara
- José Miguel Muñoz – Mulchén
- José Bartolo – Huara
- Víctor Hugo González – Los Sauces
- Rolando Mitre – Mariquina
- Luis Reyes – Río Bueno
- César Mena – Til Til
- Javier Arismendi – Frutillar
- Nabih Soza – Maullín
- Claudio Radonich – Punta Arenas
- Marta Carvajal – Combarbalá
- Gonzalo Bustamante – Bulnes
- Clara Lazcano – Chaitén
- Pablo Silva – San Fernando
- Johnson Guiñez – Pemuco
- Víctor Fritz Aguayo – Los Lagos
- Richard Leonelli – Lumaco
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