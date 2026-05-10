“Alcaldes comprometidos por Chile”: 142 autoridades comunales respaldan coordinación con el Gobierno tras reunión en La Moneda

Luego de una reunión sostenida esta semana en el Palacio de La Moneda, 142 alcaldes y alcaldesas oficialistas manifestaron públicamente su respaldo al gobierno del Presidente José Antonio Kast a través de una declaración titulada “Alcaldes comprometidos con Chile”.

El encuentro reunió a autoridades comunales con ministros y subsecretarios del Ejecutivo para abordar materias relacionadas con seguridad, reconstrucción, inversión, apoyo social y gestión local. Tras la cita, los firmantes valoraron la convocatoria realizada desde La Moneda durante los primeros meses de administración.

En el documento, las autoridades señalaron que “se trata de una señal relevante, que refleja la voluntad de fortalecer el trabajo conjunto entre el gobierno central y los gobiernos locales”, destacando además la importancia de mantener coordinación permanente frente a los desafíos que enfrentan las comunas.

Los alcaldes también afirmaron que durante la reunión pudieron presentar directamente las necesidades de sus territorios. “Tuvimos la oportunidad de plantear directamente nuestras inquietudes y necesidades”, indica el texto, agregando que estas fueron escuchadas tanto por el Mandatario como por las autoridades presentes.

Asimismo, la declaración sostiene que las urgencias sociales y económicas requieren mayor articulación institucional y colaboración entre distintos niveles del Estado. En esa línea, los firmantes recalcaron que “las comunas enfrentan desafíos urgentes y complejos”, por lo que consideraron fundamental mantener espacios de trabajo conjunto entre municipios y el Ejecutivo.

El documento además hace un llamado a privilegiar acuerdos y capacidad de gestión por sobre las diferencias políticas. “Chile necesita unidad, responsabilidad y capacidad para construir acuerdos, poniendo siempre en el centro las necesidades de las personas”, señalaron los alcaldes en el cierre de la declaración.

La declaración fue respaldada por alcaldes y alcaldesas de distintas regiones del país, incluyendo autoridades comunales de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Antofagasta, Concepción, Puerto Montt, Zapallar y La Serena, entre otras comunas.