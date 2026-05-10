Tragedia en San Joaquín: Incendio destruye vivienda y provoca la muerte de tres adultos mayores

Tres adultos mayores murieron la noche de este sábado luego de un incendio que destruyó una vivienda en la comuna de San Joaquín, mientras que otras dos personas resultaron lesionadas tras lograr escapar del inmueble afectado.

Según consignó diversos medios, la emergencia se produjo cerca de las 23:00 horas en el sector de las calles Dolores y Cariquima, donde el fuego comenzó en una casa de estructura liviana y posteriormente alcanzó a una segunda vivienda cercana.

De acuerdo con antecedentes preliminares entregados por vecinos del sector, antes del inicio del incendio se habría escuchado una explosión en el primer nivel del inmueble. A partir de ese momento, las llamas avanzaron rápidamente hacia el segundo piso, dificultando cualquier posibilidad de evacuación para quienes permanecían al interior.

En medio de las labores de remoción de escombros, equipos de emergencia hallaron los cuerpos de tres adultos mayores de 84, 89 y 90 años, quienes quedaron atrapados en la vivienda siniestrada. Las otras dos personas que se encontraban en el lugar lograron salir, aunque resultaron con lesiones.

El teniente Cristián Villablanca de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, explicó que las características de construcción del inmueble influyeron en la gravedad del hecho. “Producto del material ligero del domicilio, afectó mucho para estos adultos mayores que no pudieron salir del domicilio, confirmándose el deceso”, señaló.

Hasta el lugar concurrieron cerca de 100 voluntarios pertenecientes a ocho compañías de Bomberos, quienes trabajaron con 11 carros para contener el avance del fuego y evitar una mayor propagación.

Según informó el capitán Luis Aragón, la vivienda donde comenzó el incendio terminó con pérdida total, mientras que la segunda casa registró daños parciales cercanos al 20%.

Las causas que originaron el siniestro continúan siendo investigadas por personal especializado. Además, no se descarta que el inmueble afectado hubiese funcionado como residencia para adultos mayores, antecedente que deberá ser confirmado durante las diligencias correspondientes.