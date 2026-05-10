Llega a Chile el Festival Bamba impulsado por Lotus y Juanes: Mezcla música, gastronomía y cultura latinoamericana

Una apuesta que busca ser el punto de encuentro de la música y la cultura latinoamericana llegará a Chile.
Se trata del Festival Bamba, “un encuentro creado para reunir a quienes viven cada canción como una experiencia compartida y profundamente cultural”.
El evento impulsado por la productora Lotus y el artista colombiano Juanes busca ser un lugar “donde músicos y público conecten bajo un mismo sentimiento, elevando el placer de los grandes conciertos a un estándar de bienestar y hospitalidad inédito en el circuito local”.
Así, con un recorrido por el rock, pop, sonidos alternativos y ritmos bailables, “el festival se establece como un espacio donde las historias de toda la región convergen para reconocer nuestras raíces”.
Festival Bamba en Chile: ¿Cuándo será?
El festival debutará en Chile el próximo 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins.
Durante esos días, el parque “se transformará en un entorno concebido para vivir la música con comodidad y cercanía”.
Habrá dos escenarios principales y otras zonas de descanso.
Asimismo, habrá espacios que integrarán diversas experiencias. Ahí se encontrará el “Mercado Mestizo”, dedicado al arte y los oficios, y también una “cuidada propuesta en cocinerías y ‘El Comedor’, con sabores inspirados en toda Latinoamérica”.
También estará “La Cantina”, que será “el punto de encuentro ideal para brindar con cerveza y coctelería regional”.
La organización del evento informó que el lineup será dado a conocer este lunes 11 de mayo.
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