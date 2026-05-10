Ministra Arzola estudia hacer una pausa en el traspaso de colegios a los SLEP y no descarta modificar la ley

La ministra de Educación, María Paz Arzola, entregó este domingo un balance de sus primeros dos meses al frente de la cartera y abrió la puerta a un cambio de rumbo en uno de los procesos más controversiales del sistema educativo chileno.

En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, señaló que el gobierno estudia hacer una pausa en el traspaso de colegios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La implementación de los SLEP

Arzola explicó que, tras reunirse con casi 70 alcaldes en distintas regiones del país, comprobó que las realidades son profundamente distintas entre comunas por el estado de los colegios, la matrícula y la voluntad de los municipios de seguir haciéndose cargo de la educación.

En ese contexto, la ministra aclaró que cualquier pausa en los traspasos implicaría modificar la ley vigente, que establece que en 2030 todos los colegios deben estar bajo administración de un SLEP.

Sobre el funcionamiento de los SLEP, Arzola reconoció que hay servicios locales que están operando bien, del mismo modo en que había municipios que gestionaban bien la educación bajo el sistema anterior.

Sin embargo, advirtió que los SLEP enfrentan un problema estructural, ya que son servicios públicos intentando administrar un servicio educativo que requiere agilidad y foco, dos condiciones que el modelo no siempre garantiza.

“Lo que estamos estudiando es la posibilidad de hacer una pausa para poder evaluar qué cambios se requieren hacer a los SLEP. Y dentro de esa evaluación, puede ser que se aplace el que haya ciertos municipios que puedan quedarse más tiempo con su escuela”, aseguró.

“ La burocracia está asfixiando la educación en Chile”

En materia de aprendizajes, la ministra puso el foco en la sobrecarga burocrática que afecta a directores y docentes. Señaló que ya realizaron jornadas con cerca de 1.500 directores escolares en todo el país y que el diagnóstico es coincidente.

“(La burocracia está asfixiando la educación en Chile) Es lo que te dicen los directores escolares. Es el diagnóstico que nosotros traíamos y que se nos está refrendando con estos encuentros que estamos llevando a lo largo de todo el país”, aseveró.

Arzola fue enfática en señalar que esa situación no es fortuita, sino el resultado de décadas de querer resolver los problemas educativos desde el Estado a través de regulaciones y obligaciones.

La violencia escolar

La ministra también abordó la violencia escolar con cifras que no habían sido reveladas públicamente. A partir de datos de Carabineros a los que tuvo acceso desde el Ministerio, indicó que durante 2025 en promedio 43 establecimientos escolares registraron diariamente algún caso de porte de armas, tráfico de drogas o amenazas a la vida.

“Si uno considera porte de armas, drogas y amenazas a la vida, el año 2025 en promedio ocurrieron 43 casos en el sistema escolar. O sea, en 43 establecimientos del país se dio alguno de estos casos al día, en promedio”, sostuvo Arzola.

En ese marco, defendió el proyecto de Ley de Escuelas Protegidas como una herramienta para formalizar prácticas que los colegios ya están teniendo que aplicar sin respaldo normativo, y rechazó la crítica de que la iniciativa no trae financiamiento, argumentando que no impone nuevos gastos, sino que entrega atribuciones que hoy no están reguladas.

“Acá lo que importa es el bienestar de los niños, porque hay muchas áreas que influyen sobre la decisión de si avanzar hacia un SLEP o si mantener la educación por más tiempo a cargo de un municipio”, concluyó.