Encuesta Criteria: Aprobación del presidente Kast baja a 36% y desaprobación se mantiene en 51%

Una nueva edición de Encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 10 de abril, dio a conocer que la aprobación del presidente José Antonio Kast bajó dos puntos respecto al sondeo anterior, ubicándose en 36%.

En tanto, su desaprobación se mantiene en 51%.

En cuanto a atributos presidenciales, un 56% define al mandatario como “trabajador”, un 53% cree que “es directo, va de frente” y un 50% considera que “es competente”.

El sondeo también reveló que hay un aumento en la incertidumbre, ya que un 13% dice no saber si aprueba o desaprueba la conducción del gobierno.

Por otro lado, respecto a la pregunta “¿estás a favor o en contra del proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social presentado por el gobierno de José Antonio Kast?”, un 37% respondió a favor, un 33% no lo tiene claro y un 30% está en contra.

Sobre la iniciativa, un 46% de los encuestados cree que “está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos”, mientras que 35% opina que “está orientada principalmente a favorecer la creación de empleo para la población general”.