Canciller Pérez Mackenna y subsecretaria Estévez inician viaje a India: Se busca impulsar inversiones y acuerdos comerciales

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, comenzaron un viaje a India con el objetivo de “atraer inversiones y abrir nuevos mercados”.

Pérez Mackenna y Estévez viajaron junto a una comisión compuesta por representantes gremiales. Entre ellos se encuentran Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile; Alfonso Undurraga, presidente de Vinos de Chile; Juan Manuel Mira, presidente de Chilealimentos y Diego Torres, director internacional de Sofofa, además de otros empresarios.

Las autoridades visitarán las ciudades de Nueva Delhi y Bangalore, donde realizarán una serie de reuniones y encuentros para “cercar posiciones para la firma de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés)”.

¡Por más inversión, crecimiento y oportunidades para Chile! 📈🇨🇱 El canciller Francisco Pérez Mackenna y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, comienzan una visita a India con el objetivo de abrir nuevos mercados y atraer inversión. 🇨🇱🇮🇳 pic.twitter.com/asR6waTO7G — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) May 10, 2026

En ese marco, el canciller se reunirá con el ministro de Comercio, Piyush Goyal, para avanzar en el acuerdo comercial, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar.

También se buscará fortalecer lazos comerciales con India, la quinta mayor economía del mundo.

El ministro sostuvo que “este viaje tiene un objetivo muy claro: abrir nuevos mercados para Chile, atraer inversión y avanzar en una relación económica más profunda con una de las economías más dinámicas del mundo“.

India “representa una enorme oportunidad para diversificar exportaciones y fortalecer nuestra inserción internacional”, dijo, añadiendo que “estamos impulsando con decisión la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica Integral, que esperamos poder concretar durante este año”.

Asimismo, el canciller expondrá en la cumbre de la Confederación de la Industria India (Summit CII) y encabezará un encuentro entre empresas chilenas e indias, que “será organizado por la delegación empresarial chilena que visitará el país asiático y las Cámaras Asociadas de Comercio e Industria de la India (ASSOCHAM)”.

Posteriormente, la comitiva llegará hasta la ciudad de Bangalore, donde participará de una “actividad empresarial con la Cámara de Industria y Comercio para tratar temas como ecosistemas de innovación, startup y emprendimiento”.