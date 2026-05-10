Pasajeros del crucero MV Hondius afectado por el hantavirus llegan a Tenerife

(CNN en Español) —Los pasajeros del crucero MV Hondius han comenzado a desembarcar del crucero en el centro del brote de hantavirus, informó el ministerio de salud de España, en una operación de repatriación cuidadosamente gestionada que involucra a varias naciones.

La embarcación había atracado esta mañana en la isla española de Tenerife con 147 personas a bordo. Se vio a los pasajeros siendo transportados en pequeñas embarcaciones desde el crucero anclado en el puerto de Granadilla hasta la isla.

Se observaron siluetas en las ventanas cubiertas del barco mientras un remolcador se acercaba por debajo, mientras que una persona enmascarada permanecía en la puerta abierta.

Mientras tanto, personas con trajes de materiales peligrosos y funcionarios con uniformes de la “Organización Mundial de la Salud” esperaban en el muelle.

Equipos médicos subieron al barco para realizar pruebas a los pasajeros y la tripulación, dijo la ministra de Salud de España, Mónica García, poco antes de las 8 a.m. Luego, los pasajeros serán evacuados a sus países de origen.