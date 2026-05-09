Crucero que partió desde Florida registra más de 100 contagios por virus gastrointestinal

Un total de 115 personas han presentado síntomas asociados a norovirus a bordo del crucero Caribbean Princess, embarcación que salió desde Florida la semana pasada y que actualmente navega en las cercanías de Bahamas.

De acuerdo con información entregada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), entre los afectados se encuentran 102 pasajeros y 13 integrantes de la tripulación. El virus provoca principalmente vómitos y diarrea.

Frente a la situación sanitaria, el personal del crucero implementó medidas especiales para intentar frenar la propagación del brote. Entre ellas, se reforzaron las labores de limpieza y desinfección dentro del barco, además del aislamiento de las personas contagiadas.

Asimismo, desde la embarcación se mantuvo coordinación con autoridades de salud para seguir los protocolos correspondientes de sanitización y notificación de los casos detectados.

Según datos del portal CruiseMapper, el crucero tiene previsto arribar el próximo 11 de mayo a Puerto Cañaveral, ubicado en las cercanías de Orlando, en Florida.

En total, el barco transporta a 3.116 pasajeros, por lo que el número de personas afectadas corresponde aproximadamente al 3% de quienes viajan en la nave.

Los CDC indican que el norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en Estados Unidos. El contagio puede producirse por contacto directo entre personas, por ingerir alimentos o bebidas contaminadas, o mediante superficies infectadas con el virus.