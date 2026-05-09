Estados Unidos: Avión atropelló y mató a persona que entró a pista del aeropuerto de Denver

(CNN) – Una persona murió tras ser atropellada por un avión de Frontier Airlines dos minutos después de saltar una valla perimetral y cruzar una pista en el Aeropuerto Internacional de Denver (EE. UU.) a última hora del viernes, según informó el aeropuerto.

El peatón, cuya identidad no ha sido revelada, no parece ser empleado del aeropuerto, según informó el terminal aéreo en un comunicado.

El vuelo 4345, un Airbus A321, partió de Denver con destino a Los Ángeles y transportaba 224 pasajeros y 7 tripulantes, según informó Frontier Airlines en el escrito. Su salida estaba programada para las 22:39 hora local.

De acuerdo a la aerolínea, mientras el avión despegaba, “la aeronave atropelló a un peatón en la pista durante el despegue”. El incidente ocurrió a las 23:19 hora local, según el aeropuerto.

Se detectó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados de forma segura mediante toboganes de evacuación como medida de precaución.

El aeropuerto comunicó que se produjo un breve incendio en un motor que fue rápidamente extinguido por el Departamento de Bomberos de Denver.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y los pasajeros fueron trasladados a la terminal. Doce personas sufrieron heridas leves y cinco de ellas fueron llevadas a hospitales locales, según informó el aeropuerto.

El pasajero José Cervantes dijo que justo cuando empezaba a sentir que el avión se inclinaba hacia arriba, oyó un golpe seco.

“Miré a mi derecha y vi el ala derecha en llamas, como si estuviera explotando”, afirmó Cervantes a KCNC, afiliada de CNN. “El avión aterrizó, giró de un lado a otro, se detuvo, lo apagó de inmediato y la cabina comenzó a llenarse de humo”.

“Pensé que iba a morir quemado. Ya sabes, cuando vi el fuego y el humo, pensé que me iba a quemar”, dijo Cervantes.

La madre de Cervantes fue una de las pasajeras heridas, según declaró a KCNC. “Mi mamá terminó cayendo por el tobogán y se bloqueó la rodilla al golpearse contra el suelo”, relató Cervantes. “No tiene fracturas, pero aun así tenemos que llevarla a urgencias”.

Según informó el aeropuerto, el sábado por la mañana la mayoría de los pasajeros del vuelo ya habían partido del Aeropuerto Internacional de Denver en un nuevo vuelo de Frontier.

Conmocionados por el incidente, John Anthens, de 56 años, y su hijo de 30 años decidieron cancelar su vuelo de regreso a Nebraska y alquilar un coche para el viaje de ocho horas.

Anthens dijo que el incidente fue demasiado traumático. “Vi una pequeña chispa, y luego vi y oí una gran explosión, como si hubiera estallado una bomba”, declaró a CNN, al describir cómo vio estallar el motor.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Bomberos de Denver y con Frontier para obtener más información. El aeropuerto indicó que el incidente aún está bajo investigación.

Avión atropelló a persona en Estados Unidos

El audio de control de tráfico aéreo, compartido por la aplicación ATC.com, captó el momento en que un piloto del vuelo de Frontier les dijo a los controladores que el avión había “chocado con alguien”. Segundos después, un controlador informó que se estaban enviando vehículos de emergencia. “Había una persona caminando por la pista”, se escucha decir al piloto.

Según la grabación de audio, el piloto informó a los controladores de que a bordo había 231 personas y más de 21.000 libras de combustible.

Los datos del sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 mostraron que el avión estaba acelerando a unas 146 millas por hora aproximadamente (234.96 km/h) a las 23:15 hora local, antes de que abortara el despegue.

“El piloto detuvo inmediatamente los procedimientos de despegue”, declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Según Duffy, la persona había escalado deliberadamente la valla perimetral y había salido corriendo a la pista. “Nadie debería entrar sin autorización en un aeropuerto”, añadió.

“Lamentamos profundamente este suceso”, declaró Frontier.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) está coordinando con la Administración Federal de Aviación (FAA), las operaciones del Aeropuerto Internacional de Denver y las fuerzas del orden locales para recopilar información sobre el incidente, según informó la NTSB el sábado por la mañana.

La FAA está investigando, según declaró a CNN el portavoz Jon Henning.

Tras examinar el perímetro del aeropuerto, se constató que se encontraba intacto. La zona ha sido despejada y la pista 17L ha sido reabierta, según informó el aeropuerto.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

Kareem El Damanhoury, David Williams y Yan Kaner, de CNN, contribuyeron a este reportaje.