Petróleo retoma alza y el barril vuelve a ubicarse por sobre los US$ 100 tras ataques en el estrecho de Ormuz

El petróleo retomó una tendencia levemente alcista luego de que este viernes Estados Unidos e Irán intercambiaran fuego en el estrecho de Ormuz.

En concreto, el Brent volvió a ubicarse por sobre los US$ 100, al cotizar en 101,29 dólares, pero aún se mantiene volátil ante la incertidumbre en Medio Oriente.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI), se acercó a la barrera de los US$ 100 y cotizó en US$ 95,42, aún lejos de los 65 dólares en los que se vendía el barril previo al inicio del conflicto en Medio Oriente.

El alza del petróleo se ha mantenido desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán. En represalia, Teherán restringió el paso por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, provocando una fuerte caída inicial en el tránsito de petroleros y otros buques de carga.

Desde entonces, los precios del crudo acumulan una alta volatilidad, con el Brent llegando a tocar un máximo de 126 dólares por barril la semana pasada.

Con todo, los mercados también están atentos a señales de negociaciones. Los precios del crudo mostraron una fuerte volatilidad esta semana, el lunes el Brent alcanzó su precio más alto del año antes de desplomarse el miércoles casi un 8%, ante señales de que Estados Unidos e Irán se están acercando a un acuerdo de paz.