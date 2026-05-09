Monsalve recurre al actual Gobierno para investigar presuntas irregularidades en sumario administrativo

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó un oficio ante el actual subsecretario de la cartera, Máximo Pavez, en el que cuestiona la legalidad del sumario administrativo iniciado en su contra y solicita que se investiguen posibles irregularidades en la tramitación del procedimiento.

Según los antecedentes revelados por La Tercera, el documento fue ingresado en marzo de este año y en él la exautoridad solicita que se instruya un sumario interno y que los antecedentes sean enviados al Ministerio Público por un eventual delito de falsificación de instrumento público.

La principal tesis planteada por Monsalve apunta a que el procedimiento administrativo habría sido formalizado cuando ya no ejercía funciones como subsecretario, luego de que su renuncia fuera presentada y aceptada el 17 de octubre de 2024.

Para sostener esa afirmación, el exsubsecretario hace referencia a antecedentes obtenidos durante la tramitación de un recurso de protección, además de información extraída del Sistema de Gestión Documental (SIGE) del Ministerio del Interior.

De acuerdo con su presentación, la resolución que dio inicio al sumario fue creada electrónicamente el 17 de octubre de 2024 a las 20:10 horas, es decir, varias horas después de concretada su salida del cargo.

En el escrito, Monsalve sostiene que esos registros demostrarían que “el sumario administrativo instruido en mi contra fue iniciado después de mi renuncia y mediante la confección de un acto antedatado”.

El exsubsecretario también incorpora declaraciones entregadas por la exministra del Interior, Carolina Tohá, ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados. En esa instancia, la exsecretaria de Estado señaló que la instrucción del sumario se realizó el 16 de octubre, mientras que el procedimiento quedó decretado el viernes 18.

Para Monsalve, dichas afirmaciones respaldarían que el acto administrativo no estaba vigente cuando dejó el cargo. Asimismo, el oficio menciona presuntas inconsistencias en declaraciones juradas de funcionarios del anterior gabinete y eventuales irregularidades relacionadas con el Decreto Supremo N° 326.

En el documento enviado a Pavez, la exautoridad afirma que corresponde activar “los mecanismos disciplinarios y penales pertinentes” para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Hasta ahora, desde el Gobierno se ha informado que el subsecretario acusó recibo del oficio y que los antecedentes serán analizados.