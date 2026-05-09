Incautan en Coquimbo casi una tonelada de marihuana que era trasladada a Santiago: Hay un detenido

Un operativo del OS7 de Carabineros en la Región de Coquimbo permitió la incautación de casi una tonelada de marihuana procesada y lista para la venta.

La droga era trasladada en un camión por la Ruta 5 en dirección a Santiago y estaba camuflada entre sacos de cemento.

Gracias al trabajo de perros antidrogas de la policía uniformada, se logró confirmar la presencia de la sustancia entre el material.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que “gracias a un intenso trabajo investigativo desarrollado por carabineros especializados del OS7 y la Tenencia La Herradura, se logró interceptar el tráfico de casi una tonelada de droga que era trasladada en un camión a través de la Ruta 5 al sur”.

🔴 #Ahora 📍Región de Coquimbo: El General Director, Marcelo Araya, se reunió con el equipo especializado de la Sección OS7 Coquimbo y personal de la Tenencia La Herradura, quienes, gracias a un exitoso operativo y diligencias investigativas, lograron interceptar cerca de 1… pic.twitter.com/pGsZVgHrqc — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 9, 2026

“Estamos hablando de casi $11 mil millones en droga que evitamos que llegara a los barrios de la Región Metropolitana, zona que era el destino de las sustancias”, agregó.

Respecto al decomiso, se contabilizaron 33 paquetes que contenían al menos otros contenedores en su interior. En total, había 976 kilos de marihuana elaborada, equivalente a casi 2 millones de dosis.

Hasta el momento se informó que hay un sujeto detenido.

Esta investigación no solo queda en la formalización del detenido en el Juzgado, sino que hay diligencias pendientes como acceso a cuentas bancarias y teléfono celular. El tractocamión quedó incautado y habrá audiencia en junio para ver su destinación”, sostuvo el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

En tanto, se determinó un plazo de 100 días de investigación para realizar otras diligencias solicitadas por la Fiscalía.