Había una lápida y osamentas: Qué se sabe del hallazgo en casa de Providencia

Un hallazgo de osamentas al interior de una casa en la comuna de Providencia provocó un procedimiento policial la noche de este viernes.

El hecho ocurrió cuando una familia que llegó al lugar como arrendataria estaba desocupando bodegas en el domicilio.

La arrendataria de la casa detalló: “Encontramos una lápida con un nombre y una fecha del 74, si no me equivoco. Escarbamos un poquito con mucho respeto, porque nos dimos cuenta de lo que podía ser, y claramente había huesitos ahí”.

El comisario Javier Campos, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, explicó que, tras instrucción de la Fiscalía Oriente, funcionarios se trasladaron junto a personal del Departamento de Criminalística Institucional hasta el lugar.

“En virtud al trabajo efectuado en el sitio del suceso y al análisis de las muestras, se determinó que estas (osamentas) no serían de origen humano“, afirmó.

Y agregó que en el lugar también se encontró una lápida, la cual “aparentemente no tendría relación con el hallazgo de las osamentas“, ya que estaban en “un lugar de acopio de distintos tipos de elementos”.

La PDI continúa con las diligencias investigativas para determinar el origen de las osamentas.