Había una lápida y osamentas: Qué se sabe del hallazgo en casa de Providencia

Un hallazgo de osamentas al interior de una casa en la comuna de Providencia provocó un procedimiento policial la noche de este viernes.
El hecho ocurrió cuando una familia que llegó al lugar como arrendataria estaba desocupando bodegas en el domicilio.
La arrendataria de la casa detalló: “Encontramos una lápida con un nombre y una fecha del 74, si no me equivoco. Escarbamos un poquito con mucho respeto, porque nos dimos cuenta de lo que podía ser, y claramente había huesitos ahí”.
El comisario Javier Campos, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, explicó que, tras instrucción de la Fiscalía Oriente, funcionarios se trasladaron junto a personal del Departamento de Criminalística Institucional hasta el lugar.
“En virtud al trabajo efectuado en el sitio del suceso y al análisis de las muestras, se determinó que estas (osamentas) no serían de origen humano“, afirmó.
Y agregó que en el lugar también se encontró una lápida, la cual “aparentemente no tendría relación con el hallazgo de las osamentas“, ya que estaban en “un lugar de acopio de distintos tipos de elementos”.
La PDI continúa con las diligencias investigativas para determinar el origen de las osamentas.
Lo más leído
- Cuba enfrenta una “asfixia energética”: Apagones afectarán este sábado al 52% del país
- Estados Unidos: Avión atropelló y mató a persona que entró a pista del aeropuerto de Denver
- Al menos 2.795 personas han fallecido desde el inicio del conflicto en el Líbano en marzo
- Petróleo retoma alza y el barril vuelve a ubicarse por sobre los US$ 100 tras ataques en el estrecho de Ormuz
- Procedimiento policial en Maipú termina con incautación de arma y municiones cerca de recinto educacional