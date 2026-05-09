Defensa de Joaquín Lavín León anuncia recursos contra la prisión preventiva: “La resolución no es justa”

Este viernes, el exdiputado Lavín León quedó en prisión preventiva luego de lo resuelto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Luego de que el tribunal decretara la prisión preventiva, este sábado, el abogado defensor, Cristóbal Bonacic, cuestionó la decisión del juez Daniel Urrutia y anticipó una ofensiva legal.

“Él está tranquilo”, fue lo primero que dijo Bonacic sobre el estado anímico de Lavín León. El letrado reafirmó la postura que la defensa ha sostenido a lo largo de la audiencia, que no se ha cometido delito alguno y que los requisitos legales para decretar la medida cautelar más gravosa no se cumplen en este caso.

“La justicia y la injusticia dependen de lo que dice la ley, y la ley aquí establece requisitos para la prisión preventiva que a nuestro juicio no se cumplen. Por lo tanto, eso hace que la resolución no sea justa“, afirmó.

El abogado anunció que la defensa interpondrá los recursos correspondientes dentro de los plazos que establece la ley, y que ya los está preparando.

Asimismo, calificó la resolución como carente de fundamento y señaló que el fallo “no se hace cargo en ninguno de los antecedentes” que presentaron durante días de audiencia.

“Siempre tiene que ser con miras a un juicio oral, porque acá la inocencia o culpabilidad es un juicio oral. No es una audiencia de formalización. Eso no hay que perderlo de perspectiva”, agregó.

La prisión preventiva fue decretada este viernes por el juez Urrutia tras concluir que la libertad de Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

El magistrado dio por acreditados los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. El tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.