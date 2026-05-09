Aumentan a seis los casos confirmados con hantavirus en crucero: OMS eleva el balance mientras el barco se acerca a Tenerife

La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó el balance del brote de hantavirus detectado a bordo del crucero holandés MV Hondius.

Seis casos han sido confirmados mediante pruebas de PCR o secuenciación genómica, todos correspondientes a la cepa Andes (ANDV).

En total, incluyendo dos casos probables aún sin confirmación de laboratorio, el brote acumula ocho afectados y tres fallecidos desde que fue reportado a la OMS el 2 de mayo.

El primer caso —un hombre adulto que había pasado más de tres meses viajando por Argentina, Chile y Uruguay antes de abordar el barco el 1 de abril— desarrolló síntomas el 6 de abril y murió el 11 del mismo mes sin que se le realizaran pruebas microbiológicas.

La hipótesis de la OMS apunta a que contrajo la infección durante actividades al aire libre previas al embarque, posiblemente en zonas rurales con presencia de roedores. A partir de ese primer caso, la evidencia epidemiológica sugiere transmisión persona a persona dentro del buque.

Entre los casos confirmados figuran el médico del barco y uno de sus guías de expedición, ambos evacuados a los Países Bajos en vuelos médicos el 6 y 7 de mayo, respectivamente. Otros dos pacientes permanecen hospitalizados, uno en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica, y otro en Zúrich, Suiza.

Hasta ahora, el virus Andes es el único hantavirus con capacidad documentada de transmisión entre personas. La OMS califica el riesgo para quienes permanecen a bordo como moderado, aunque mantiene en bajo la evaluación para la población global.

El barco zarpó el 6 de mayo desde Cabo Verde con destino a las Islas Canarias, donde está previsto el desembarco de sus aproximadamente 147 pasajeros y tripulantes.

El llamado a la calma del director general de la OMS

Las autoridades españolas diseñaron un protocolo específico, los pasajeros serán trasladados en vehículos sellados al puerto industrial de Granadilla, alejado de zonas residenciales, a través de un corredor acordonado, para ser repatriados directamente a sus países de origen sin contacto con la población local, según comunicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En ese marco, la máxima autoridad de la OMS, agradeció al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la decisión de acoger el buque y calificó la medida como un acto de solidaridad y deber moral.

En una carta dirigida a la ciudadanía de Tenerife, Tedros subrayó que la elección del puerto se hizo en estricto cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, que obliga a identificar el puerto más cercano con capacidad médica suficiente. Además, anunció que viajará personalmente a la isla para presenciar la operación.

“Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora”, concluyó.