Contará con 23 artistas: FIFA confirma que el Mundial tendrá tres ceremonias de inauguración en México, Canadá y EE. UU

A menos de 40 días para el inicio de la Copa del Mundo, la FIFA ya tiene listo el despliegue que marcará el arranque del torneo.

Por primera vez en la historia, cada país anfitrión tendrá su propia ceremonia de apertura antes del partido inaugural, convirtiendo el inicio del Mundial en un evento múltiple que se extenderá por tres días y tres escenarios distintos: México, Canadá y Estados Unidos.

El torneo arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, donde el país anfitrión enfrentará a Sudáfrica en el duelo inaugural. El espectáculo previo contará con ocho artistas:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Al día siguiente, el 12 de junio, el protagonismo se divide entre Toronto y Los Ángeles. En Canadá, los encargados de animar el primer partido del país norteamericano serán:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Asimismo, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en la previa del estreno del partido entre Estados Unidos y Paraguay, la ceremonia tendrá seis artistas:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Todas las ceremonias comenzarán una hora y media antes del inicio de cada partido, para que los aficionados puedan vivir la experiencia completa.

La FIFA también anunció un cartel de artistas internacionales que participarán en distintos espectáculos a lo largo del torneo, entre los que figuran el colombiano J Balvin, la brasileña Anitta, el venezolano Danny Ocean, la palestino-chilena Elyanna y el francés Vegedream. La representación canadiense se amplía además con Jessie Reyez, Nora Fatehi y William Prince.

La final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La FIFA aún no revela quiénes serán los artistas que actuarán en la ceremonia de clausura y en el show de medio tiempo del torneo más grande de la historia, que por primera vez reunirá a 48 selecciones en 104 partidos.