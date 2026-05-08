“Esa manera de enfrentar el debate me parece incorrecta”: Presidente Kast arremete contra la oposición por anuncio de “tsunami” de indicaciones a megareforma

En su último día de gira internacional en Costa Rica, el Presidente José Antonio Kast abordó el plan de un sector de la oposición que busca ingresar más de 2.000 indicaciones para entorpecer el trámite legislativo en el Congreso.

Un grupo de dirigentes de la oposición, conformado por el exasesor de campaña de Jeannete Jara, Darío Quiroga, y los diputados Consuelo Veloso (FA), Jaime Araya (Ind-PPD) y Marcos Barraza (PC), expuso este viernes en el programa Provócame una idea para dilatar la discusión legislativa de la megarreforma.

Ante ello, durante la mañana el Mandatario se pronunció en X sobre la maniobra y criticó que la oposición está intentando “obstaculizar y boicotear” la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional.

Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 8, 2026

Tras participar en la ceremonia de cambio de mando en el país centroamericano, el Ejecutivo se trasladó al aeropuerto, donde fue consultado por los medios sobre el hecho.

“Se fundamenta básicamente en una conversación que tuvieron algunos parlamentarios con quien fue uno de los organizadores de la campaña de Jeannette Jara, donde la manera de plantear las diferencias que vamos a tener era en un tono incluso de burla, ocupando un vocabulario que no esperaba yo de parlamentarios, hablando de que iban a causarle un sufrimiento al Gobierno”, declaró a 24 Horas.

Enfatizó que “el sufrimiento es para la ciudadanía, ya que hoy tenemos más de un millón de desempleados, dos millones y medio de personas que viven en trabajos informales y no hay inversión”.

Fue en esa línea que criticó al sector político, señalando que “lo que uno espera es un debate en torno a propuestas, no a indicaciones que eventualmente van a cambiar un párrafo o dos, pero no hay ninguna propuesta real. Esa manera de enfrentar el debate legislativo me parece incorrecta. Creo que uno no se puede tomar a la burla un proceso legislativo como el que estamos llevando a cabo”.

También hizo un llamado “a la seriedad” a los dirigentes de la oposición involucrados en la polémica.

“Uno puede presentar indicaciones, bastantes indicaciones, pero amenazar o decir que esto va a ser un tsunami de oposición y que va a generarle sufrimiento al Gobierno creo que es no entender la labor parlamentaria”, comentó.

En ese sentido, pidió a los parlamentarios “acreditar” que leyeron el proyecto legislativo en discusión: “Lo más probable es que los que están en la Comisión de Hacienda lo hayan hecho, pero no todos los que estaban en ese diálogo pertenecen a la comisión”.

Finalmente, concluyó: “Claramente lo que vimos en esa conversación, que fue a través de YouTube, no es serio ni responsable, y uno espera más de los diputados de la República”.