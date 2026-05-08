Oposición anuncia “tsunami de indicaciones” por megareforma y gobierno acusa “sabotaje legislativo”

Un grupo de dirigentes de la oposición deslizó una estrategia para dilatar el avance del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno.

La idea consiste en ingresar cerca de 2.500 indicaciones a la iniciativa con el objetivo de aplazar la discusión legislativa, según consignó Ex-Ante.

¿Qué paso?

Fue a través de la transmisión digital del programa Provócame donde un panel conformado por el exjefe de campaña de Jeannette Jara, Darío Quiroga, y los diputados Consuelo Veloso (FA), Jaime Araya (Ind-PPD) y Marcos Barraza (PC), debatieron sobre la megareforma.

En el espacio streaming, Araya señaló: “Como ellos tienen una mayoría parlamentaria (el oficialismo) y están pasando la máquina, nosotros estamos disciplinadamente diciendo: ‘Bueno, ellos hicieron una ley miscelánea donde cabe todo tipo de temas’. Entonces, se aprobó hoy la idea de legislar y hay plazo hasta el lunes a las 23:59 para presentar indicaciones. Ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo, y yo creo que, me voy a tirar con números, nos van a dar al menos 2.000 indicaciones“.

En la misma línea, precisó que su bancada podría presentar cerca de 300 indicaciones y que, respecto a las otras coaliciones, “probablemente el Partido Comunista va a llegar con 600 y el Frente Amplio con 1.000. Por eso creo que vamos a andar cerca de las 2.500 tranquilamente”.

Agregó que la oposición está “haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este Gobierno, un problema técnico y que lo va a hacer inviable. Imaginen lo que significa negarte indicación por indicación. Ahí tengo 10 minutos para fundamentar por qué es admisible; vótela. 2.000 veces… Todos vamos a colaborar para que el debate tenga ese nivel de complejidad”.

Reacción de La Moneda: Kast acusa “boicot”

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la polémica desde Puerto Rico y acusó durante la jornada un boicot en contra de la megarreforma por parte de los sectores opositores.

“Lamentó mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear”, publicó en su cuenta de X.

A esto remarcó que “el Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”.

Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 8, 2026

A las críticas se sumó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien desde La Moneda compartió la opinión del Mandatario: “Ha quedado clarísimo que la intención de una parte de la oposición es hacer un sabotaje, un boicot al proyecto de reconstrucción”.

“Lamento mucho que la oposición hoy día no esté preocupada de generar argumentos que permitan mejorar una arquitectura y que, por el contrario, estén preocupados de cómo obstruir y cómo hacer que el Gobierno no avance en esta iniciativa”, declaró a La Tercera.

Y manifestó que “el daño que pueden generar con la demora impacta directamente a millones de personas que están esperando que el país vuelva a crecer, que tenga inversiones y que genere puestos de trabajo. Creo que esa parte de la oposición tiene muchas explicaciones que dar”.

Al ser consultado sobre cómo enfrentará el Ejecutivo esta estrategia para ralentizar el trámite, detalló que “se procederá como corresponde. Hay plazos para presentar las indicaciones, tiempos para defenderlas y tiempos para contrarrestar. Si empezamos a votar el 19 de mayo, con estas indicaciones terminaremos el sábado siguiente”.

No obstante, aseveró que no permitirán “que por falta de argumentos que ayuden a construir una buena legislación, y simplemente porque a algunos no les gusta este proyecto y quieren molestar, nos tengan todo el tiempo que sea necesario en sala, sin moverse, votando sus indicaciones”.

Por otro lado, la ministra secretaria general, Mara Sedini, endureció el tono ante la polémica: “Es una falta grave, es una falta de respeto a la gente, es una falta de respeto al Congreso y es una falta de respeto a la institucionalidad chilena. El debate se tiene que dar de manera responsable. Los mismos que hace una semana, sin conocer el proyecto, amenazaban con ir al Tribunal Constitucional (TC) sin haber leído ni un solo artículo, hoy lo que buscan es bloquear”.

En ese sentido, arremetió contra el sector político: “Hoy nos encontramos con la sorpresa de un sabotaje inaceptable. Van a tener que darle respuestas a la ciudadanía, porque esto es vergonzoso”.