Cruce por ampliación de Santiago 1: Ministro de Justicia llama a Desbordes a no hacer “comentarios temerarios”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó este viernes el cruce con el alcalde Mario Desbordes por la ampliación del recinto penitenciario Santiago 1, ubicado en el centro de la capital.

La polémica surgió tras las declaraciones del secretario de Estado a La Tercera, donde aseguró que la extensión de dicho centro penal sigue en pie.

Al ser consultado por las críticas de Desbordes durante un punto de prensa, el titular de Justicia aclaró que “está en los planes ampliar esa cárcel, mas no construir una nueva”, y añadió que se “generó una polémica innecesaria”.

“Quiero insistir también en la idea de que esos proyectos van acompañados de medidas de mitigación que esperamos puedan morigerar todas las externalidades que una cárcel genera”, señaló el secretario de Estado.

A lo anterior, agregó un llamado al jefe comunal para “leer las declaraciones una vez más”.

“Yo creo que el alcalde Desbordes no entendió bien lo que yo señalé. Lo llamo a leer las declaraciones para que no efectúe comentarios temerarios”, enfatizó Rabat.

Previamente, el jefe municipal había rechazado la idea planteada por el ministro, acusando que “a los vecinos de Pedro Montt se les engañó al prometerles una serie de obras de mitigación cuando se construyó la cárcel de Santiago”.

Durante la jornada, Desbordes volvió a arremeter contra el secretario de Estado en el programa Desde la Redacción al decir que “al ministro le falta experiencia política y esto le va a traer costos en adelante”.