“Más bien se busca entorpecer”: Diputada Castillo (DC) cuestiona anuncio de “tsunami de indicaciones” de la oposición por megareforma

La diputada de la Democracia Cristiana (DC) e integrante de la Comisión de Hacienda, Priscilla Castillo, abordó en CNN Prime el debate que enfrenta a la oposición y al oficialismo respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional ingresado por la administración de José Antonio Kast.

Consultada por el periodista Ivo Goic respecto de la controversia que generaron los dichos del parlamentario Jaime Araya (Ind-PPD) en el pódcast Provócame, donde afirmó que el Gobierno no está al tanto de la coordinación de la oposición y que presentarían cerca de 2.500 indicaciones, respondió que “es importante ser responsable” con esta facultad.

“La Tercera decía que amenazábamos con inundar el proceso, no es una inundación, ya estamos en el tsunami”, manifestó Araya.

“Si bien es cierto que la iniciativa es grande y tiene más de 40 medidas, requiere muchos análisis. Sin duda, esa cantidad de indicaciones es muchísima. Y lo que uno observa en esta disputa entre izquierda y derecha es que, con esa cantidad, más bien se busca entorpecer el proyecto que se está llevando a cabo”, dijo Castillo.

En ese sentido, remarcó que si la iniciativa estuviera centrada solamente en el área de Reconstrucción ya habría contado con un apoyo transversal. “Y ahí sentimos que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, está haciendo un buen trabajo”, reconoció. No obstante, advirtió que el plan aborda diversas aristas.

“Nosotros en la Comisión de Hacienda votamos en contra de la idea de legislar porque sentimos que no es un proyecto equilibrado. Si bien es cierto estamos de acuerdo con que haya crecimiento para nuestro país, la iniciativa que se presenta, según el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), trae más déficit fiscal para nuestro país. Por tanto, no se entiende la forma en su conjunto en que está siendo enfrentado este proyecto”, agregó.

Respecto de la relación de la DC con el Ejecutivo, adelantó que la colectividad está abierta a continuar el diálogo y a presentar las respectivas indicaciones, pero no en la magnitud planteada por Araya.

Al ser consultada sobre sus dichos, en los que calificó como una “pachotada” que el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, utilice la facultad de decreto en caso de que el proyecto de Reconstrucción no avance en el Congreso, respondió: “Sí, por supuesto que es una pachotada. Para eso existe el Congreso. Si no, dicten el decreto que corresponde y hagan lo que quieran hacer, pero yo creo que esa no debería ser la voluntad de un gobierno que quiere construir mayorías”.