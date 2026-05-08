Gendarmería confirma ingreso de Joaquín Lavín León a Capitán Yáber y de su exasesor a Santiago 1 por presunto delito de corrupción

Gendarmería de Chile confirmó este viernes que el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor político Emiliano Domínguez Vallejos ingresaron este lunes al Anexo Capitán Yaber y el Centro de Detención Preventiva de Santiago 1, respectivamente.

A través de un comunicado público, la institución informó del ingreso que tiene como motivo cumplir con “la prisión preventiva decretada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago” durante esta jornada.

“Ambos ciudadanos se sometieron al protocolo establecido para el ingreso a un establecimiento penitenciario, incluyendo el procedimiento de clasificación, segmentación y verificación de su estado de salud”, detalló el documento.

Los cargos formulados por el Ministerio Público contra Lavín y Domínguez

El exparlamentario está siendo investigado por presuntos delitos de fraude al fisco, uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, Lavín habría incurrido en estos ilícitos mientras su esposa, Cathy Barriga, se desempeñaba como alcaldesa de la comuna de Maipú.

El juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva, tras sostener que la libertad del exdiputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Por su parte, Arnaldo Domínguez también quedó bajo la misma medida cautelar.

El ente persecutor le imputa cargos de fraude al fisco, delitos tributarios, delitos electorales, tráfico de influencias, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil.