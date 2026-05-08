BlackRock en Chile Day: “Un crecimiento del 2% es muy mediocre para Chile” y sostenibilidad fiscal preocupa a inversores internacionales

Este viernes se realizó la primera jornada del Chile Day 2026 en Nueva York, instancia que busca posicionar a Chile como un destino atractivo para la inversión extranjera.

En ese marco, Axel Christensen, director de Estrategia de BlackRock para América Latina, conversó en Agenda Económica PM y entregó una evaluación de la situación económica de Chile.

En esa línea, valoró el giro hacia el crecimiento como foco de política, pero advirtió que la secuencia de las reformas y la sostenibilidad fiscal son los temas que el mercado internacional aún no tiene claros.

Christensen señaló que el principal interés de los inversores presentes en Nueva York es conocer más detalles del programa de crecimiento e inversión del gobierno. En ese sentido, el cambio de foco respecto a gobiernos anteriores fue bien recibido.

El entusiasmo tiene condiciones

“El centrar la discusión en crecimiento, en inversión, es algo que es música para los oídos de inversionistas. El ver un giro respecto a que ese sea el foco de atención, es un notorio cambio”, afirmó.

Sin embargo, el ejecutivo de BlackRock fue claro en que ese entusiasmo tiene condiciones. El mercado quiere ver cómo el programa de crecimiento se concilia con una posición fiscal equilibrada, y esa pregunta aún no está resuelta.

“Hay una mirada de ver cómo todas estas propuestas cuadran con una situación fiscal balanceada, qué secuencia a lo mejor hay que darle a las reformas”, señaló, agregando que esa secuencia le genera dificultades al gobierno para convencer al mercado.

Respecto al impacto fiscal del proyecto de Reconstrucción Nacional, Christensen recordó que el Consejo Fiscal Autónomo, el FMI y J.P. Morgan han advertido que “hay cosas concretas de que va a haber mermas fiscales y que los mayores ingresos supuestos son dudosos en cuanto a la magnitud y también en cuándo podrían llegar”.

La viabilidad de rebajar impuestos a las empresas

En cuanto al debate de rebajar el impuesto de primera categoría para impulsar el crecimiento o mantenerlo para asegurar la sostenibilidad fiscal, coincidió con quienes priorizan las medidas procrecimiento, pero fue enfático en que la sostenibilidad no puede dejarse de lado.

“Tiene consecuencias en cuanto a demostrar que somos capaces de llevar una propuesta seria en cuanto a que sea sostenible. Si al final de cuentas es la sostenibilidad fiscal lo que a los inversores les preocupa”, afirmó.

“Un crecimiento del 2% es muy mediocre para nuestro país. No nos va a llevar al nivel de desarrollo que todos queremos”, enfatizó.

Expectativas de recaudación del Plan de Reconstrucción Nacional

Sobre las expectativas de recaudación del proyecto, advirtió que eliminar el impuesto a las empresas iguala las condiciones con otros mercados de la región que ya no lo tienen: “El volver a un impuesto nos pone básicamente a competir a la barra, no es una ventaja necesariamente”, dijo.

El director de BlackRock también abordó el déficit que Chile acumuló en años recientes. “La incertidumbre que Chile generó en los últimos años vuelve a poner quizás la necesidad de dar predictibilidad en proyectos que piensen una minera, una empresa que va a hacer una planta desaladora, no está pensando en el próximo año, ni siquiera en el periodo de este gobierno, sino en 20 años hacia adelante. En los últimos años, Chile no fue capaz de dar señales de esa predictibilidad”.

Sobre el panorama global, Christensen destacó que los mercados han sido capaces de mirar más allá del conflicto en Medio Oriente, enfocándose en los resultados sólidos de las compañías.

En ese contexto, América Latina tiene una posición relativamente favorable, ya que está lejos del conflicto, tiene menor dependencia física del petróleo de Medio Oriente y cuenta con reservas de materias primas críticas para la transformación tecnológica global.

Finalmente, para quienes buscan rentabilizar sus ahorros, el ejecutivo de BlackRock recomendó una estrategia inclinada hacia la renta variable, con preferencia por empresas bien posicionadas para beneficiarse de la inteligencia artificial y el reordenamiento de las cadenas productivas. Y concluyó con su consejo de siempre: “La palabra clave, la diversificación”.