Directiva de RN remite a la senadora Camila Flores al Tribunal Supremo en medio de la investigación por eventual fraude al fisco

En medio de la investigación que enfrenta la senadora Camila Flores por presunto fraude reiterado al fisco, la directiva de Renovación Nacional (RN) decidió pasarla al Tribunal Supremo de la colectividad.

Según consignó La Segunda, pese a que los partidos suelen aplicar esta medida cuando el militante se encuentra formalizado, debido a la gravedad de los hechos se tomó la decisión de remitir el caso a la instancia interna.

Respecto de las indagatorias contra Flores, se han conocido nuevos antecedentes, donde presuntamente exigía en efectivo la restitución de parte del sueldo de sus asesores para gastos personales.

“Llegaba con bolsos con billetes (…) Se le caían los fajos”, relató la cuidadora Patricia López en Chilevisión, quien trabajó para Flores sin contrato y con pagos solo en efectivo.

A eso se suma que su exasesor, Julio Lillo, declaró ante la Fiscalía Regional de Valparaíso que “Flores le manifestó sin ningún tipo de tapujo que tenía que entregar parte de su sueldo a su secretaria Yolanda Olfos”.

El origen del caso

En octubre pasado, una denuncia anónima confidenció que Flores, cuando ejercía como diputada, exigía una cuota en dinero a sus funcionarios, financiada con fondos públicos correspondientes a asignaciones parlamentarias.

A esta práctica se le denominó la “cuota Flores” y presuntamente habría comenzado en 2018, extendiéndose por siete años y sumando cerca de $300 millones defraudados.

Actualmente, el ente persecutor solicitó al Juzgado de Garantía levantar el secreto bancario de la legisladora.