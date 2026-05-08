Quiroz tras el Chile Day: “El MEPCO nunca ha dejado de operar” y anticipa gran apoyo al proyecto de Reconstrucción Nacional

Este viernes, tras su presentación en el Chile Day 2026 que se realiza en Nueva York, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a los avances del plan de Reconstrucción Nacional y el uso del Mepco para amortiguar las alzas de los combustibles.

El titular de la billetera fiscal conversó con CNN Chile y salió al paso de las críticas por el alza de los precios de los combustibles, aclaró el funcionamiento del mecanismo MEPCO y entregó señales concretas sobre el avance legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Congreso.

El Mepco nunca dejó de operar

En cuanto a los cambios en el mecanismo de estabilización de precios de combustibles tras el impacto del conflicto en Medio Oriente, Quiroz fue enfático en corregir la percepción de que el gobierno había dado un giro en su política.

“El Mepco nunca ha dejado de operar. El Mepco es una ley”, afirmó, y explicó que lo que ocurrió al inicio del gobierno fue el uso de un artículo de escape contemplado en la propia ley, que permite un ajuste excepcional por una sola vez en casos de grandes descuadres.

Sobre el ajuste realizado el jueves 7 de mayo, que evitó que subiera el precio de la gasolina, el ministro fue igualmente preciso: “No hay un cambio de política. Los parámetros que se ajustaron se deben precisamente a que el diésel inicialmente había subido mucho, y se había cortado incluso la brecha que hay normalmente con la bencina, y el precio relativo al diésel empezó a caer internacionalmente, y por lo tanto es un ajuste que sencillamente tiene que ver con la operación del sistema”, explicó.

Sobre el alza de precios en general, Quiroz reconoció el impacto del conflicto externo, pero se mostró confiado en que la situación se normalizará. “Es el impacto de la guerra sobre los precios locales”.

“Todos sabemos que hay un tema bélico afuera que tiene los precios del petróleo en alto y que nosotros no teníamos espacio para poder no traspasarlo, no teníamos espacio fiscal para eso. Y espero que en los próximos meses esto se termine de normalizar”, señaló.

El viaje a Nueva York, condicionado a la aprobación en comisión

Asimismo, Quiroz reveló que su presencia en el Chile Day estuvo condicionada a que el proyecto de Reconstrucción Nacional superara la votación de idea legislativa en la Comisión de Hacienda, que ocurrió justo antes de que tomara el avión rumbo a Nueva York: “No habría podido venir si no se aprobaba”.

Negociaciones con el PDG y señales de apoyo transversal

Respecto a las conversaciones con el Partido de la Gente (PDG) y su líder Franco Parisi, Quiroz descartó tensiones y se mostró entusiasta por el avance de las negociaciones: “No hay ningún tema muy complejo ahí, sencillamente estamos superentusiasmados, trabajando juntos”.

En esa línea, anticipó que el proyecto podría contar con un respaldo político más amplio del que se podría esperar.

“Yo creo que va a tener un gran apoyo del PDG, creo que también va a haber otras fuerzas políticas, desde luego, el PNL, que ha sido una tremenda colaboración, y también otros movimientos que estamos conversando, con la Democracia Cristiana y la centroizquierda”, agregó.

El ministro cerró con una lectura optimista del proceso legislativo que se avecina. “Este es un gran proyecto para Chile, estamos muy optimistas”, concluyó, dejando la señal de que el gobierno confía en construir una mayoría suficientemente amplia para aprobar el proyecto en el Congreso.