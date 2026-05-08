Hezbollah reivindica su primer ataque en Israel desde que se anunció el acuerdo de alto el fuego

(CNN) – Hezbollah atacó una base militar en Israel este viernes, lo que supone la primera vez que el grupo extremista respaldado por Irán reivindica públicamente la autoría de un ataque transfronterizo desde que se decretó una frágil tregua entre Israel y el Líbano a mediados de abril.

En un comunicado, Hezbollah informó que el viernes por la tarde atacó una base militar situada al sur de la ciudad de Nahariya con “una andanada de misiles avanzados”.

Horas antes, también el viernes, la Fuerza Aérea israelí interceptó un proyectil tras detectarse “varios lanzamientos dirigidos hacia territorio israelí”, según informaron las fuerzas armadas de Israel. “Otros proyectiles cayeron en zonas despobladas. No se han reportado heridos”, señalaron los militares en un comunicado, en el que acusaron a Hezbollah de cometer “una nueva violación del alto el fuego”.

Las fuerzas armadas israelíes han afirmado en varias ocasiones que proyectiles de Hezbollah han impactado en el norte de Israel, después de que Estados Unidos anunciara un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano que entró en vigor a la medianoche (hora local) del 17 de abril.

Tanto Israel como Hezbollah se han acusado mutuamente de violar los términos de la tregua, la cual fue prorrogada por tres semanas a finales de abril.

Por Charbel Mallo y Eugenia Yosef.