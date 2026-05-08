Golpe a Steinert: Corte falla contra Ministerio de Seguridad y declara inadmisible querella por Ley de Seguridad del Estado en caso Lincolao

La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió este viernes el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública (DPP) en el marco del caso por las agresiones contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, ocurridas en la Universidad Austral a inicios de abril.

El tribunal de alzada falló a favor del organismo estatal al declarar inadmisible la ampliación de la querella presentada por el Gobierno, en la cual se invocaba la Ley de Seguridad del Estado (LSE).

En la resolución se advirtió de una “falta de legitimación activa del Ministerio de Seguridad Pública para querellarse por el delito en virtud del cual fundó su ampliación de querella, puesto que en la misma ley se fijaron las atribuciones de la referida cartera ministerial y se decidió mantener expresamente la facultad de interponer la querella de marras en el Ministerio del Interior, sin dotar al Ministerio de Seguridad Pública de idéntica facultad”, según consignó La Tercera.

El fallo abre un nuevo flanco contra el Gobierno, luego de que desde la oposición acusaran que la titular de Seguridad actuó fuera de sus atribuciones en ese entonces al intentar invocar la Ley de Seguridad del Estado.

Atentado contra la autoridad: Por carecer de legitimación activa, Corte de Valdivia acoge recurso de amparo de la Defensoría Penal Pública y declara inadmisible ampliación de la querella del Ministerio de Seguridad Pública, que invoca la Ley de Seguridad del Estado. pic.twitter.com/7O7xxeKVj4 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) May 8, 2026

Uno de los que criticó la decisión de la secretaria de Estado fue el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien sostuvo que Steinert cometió una “ilegalidad”.

“La Defensoría Penal Pública nos ha dado toda la razón al presentar un recurso de amparo en la Corte de Valdivia, acusando ilegalidad en la acción del Ministerio de Seguridad, encabezado por la ministra Steinert, al invocar la Ley de Seguridad del Estado en el caso Lincolao”, señaló el parlamentario.

En esa línea enfatizó que “esto no es defender la violencia ni mucho menos; lo que yo dije era que la ministra no tiene, ni el Ministerio de Seguridad, atribuciones para convocar la Ley del Estado. Como insistieron en eso porque son campeones, entonces hoy la Defensoría Penal Pública le está diciendo a Steinert que está cometiendo una ilegalidad al invocar la Ley de Seguridad del Estado porque no tiene atribuciones y apunta a una querella improcedente”.

Agregó que “las cosas deben hacerse bien y en el marco de la ley respectiva”.

La Defensoría Penal Pública nos ha dado toda la razón al presentar hoy un recurso de amparo en la Corte de Valdivia, acusando ilegalidad en la acción del ministerio de Seguridad, encabezado por la ministra Steinert, al invocar la Ley de Seguridad del Estado en el caso Lincolao,… pic.twitter.com/IbxnJ7S6ZR — Iván Flores García (@ifloressenador) May 6, 2026

Esta ampliación era fundamental para el Gobierno, ya que con esta medida se podían endurecer las sanciones y garantizar que los imputados quedaran con prisión preventiva durante la investigación.

Los tres estudiantes detenidos fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad en el Juzgado de Garantía de Valdivia y quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima.