Jorge Quiroz defiende plan económico del gobierno ante inversores en el Chile Day y afirma que “la única solución es acelerar el crecimiento”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso este viernes ante inversores internacionales en el Chile Day en Nueva York, donde presentó el diagnóstico del gobierno sobre el estancamiento económico del país y defendió el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social como la hoja de ruta para volver a crecer.

En la instancia, el titular de Hacienda entregó datos duros y fue enfático ante los inversores en Nueva York: “La única solución aquí es acelerar el crecimiento”.

El diagnóstico de Quiroz: Chile se trabó en 2014

Quiroz abrió su presentación con una lectura histórica, entre 2000 y 2013, Chile crecía al 4,5% anual y la inversión lo hacía al 8,6%. Desde 2014, ambas cifras se desplomaron a la mitad, con un crecimiento de 2% e inversión de apenas 1,7% anual.

La causa, según el ministro, fue una combinación de tres factores que define como un “impuesto al crecimiento”, impuestos corporativos no competitivos, exceso de burocracia y captura del Estado.

Para ilustrar el punto de los impuestos, recordó que la reforma tributaria de 2014 subió la tasa corporativa del 20% al 27%, pero la recaudación como porcentaje del PIB apenas subió de 3,7% a 4%. “Un gran aumento en el impuesto, pero no en la base”, resumió.

Y para graficar el problema de la permisología, apuntó que hace 12 años una aprobación ambiental tomaba 18 meses. Hoy toma 37 o más.

El costo social de ese estancamiento también quedó expuesto en números concretos:

39 meses consecutivos con desempleo sobre 8%

consecutivos con sobre 850.000 chilenos buscando trabajo sin encontrarlo

chilenos sin encontrarlo Uno de cada cuatro trabajadores en la informalidad

trabajadores en la Deuda pública que creció en más de US$ 100.000 millones en la última década.

El punto de partida del gobierno actual, admitió Quiroz, “es desafiante”, con un crecimiento del PIB en -0,1% a 12 meses, gasto público creciendo al 5,1%, ingresos tributarios no mineros cayendo 7%, desempleo en 8,9% y deuda pública en 42,6% del PIB.

Quiroz apuesta por crecer para sanear las cuentas, no al revés

Frente a ese cuadro, Quiroz fue categórico en rechazar la receta de subir impuestos para reducir el déficit: “Es striking cómo seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, esperando resultados distintos”.

Su tesis es que la única salida sostenible pasa por acelerar el crecimiento, no por ajustar vía más impuestos. “Queremos ir del 2% al 4%”, dijo, y el Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social es el camino para lograrlo.

El proyecto se estructura en cinco pilares: reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, reactivación del sector construcción, competitividad tributaria, simplificación regulatoria y contención del gasto público.

En materia tributaria, la medida más relevante es la reducción gradual del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, combinada con un crédito tributario al empleo formal de hasta 15% de los salarios y una garantía de estabilidad tributaria para inversiones superiores a US$ 50 millones.

Señales de optimismo

Quiroz quiso mostrar que el cambio de enfoque ya está generando resultados concretos. El primer trimestre de 2026 marcó un récord histórico de inversión ingresada al sistema de evaluación ambiental, con US$ 28.500 millones, más del doble del promedio de los últimos 10 años.

En gestión, el ministro destacó el cobro de créditos universitarios impagos, mientras en abril de 2025 se recaudó el equivalente a US$ 1 millón neto, en abril de 2026 la cifra llegó a US$ 23,5 millones.

También mencionó la reducción de seis meses a 15 días hábiles del plazo para formalizar las resoluciones del Comité de Ministros de Evaluación Ambiental, y que dicho comité, que antes se reunía menos de una vez al mes, ya haya sesionado cuatro veces en menos de dos meses, desbloqueando US$ 3.300 millones en proyectos.

El llamado a los inversores

Quiroz cerró su presentación con un mensaje directo a los presentes en Nueva York, el problema de Chile es de oferta, no de demanda, y las soluciones apuntan a ese frente.

“Vamos a restaurar decisivamente la libertad creativa al sector privado”, afirmó. Y recordó que el foco en el crecimiento y la necesidad de reducir el impuesto corporativo no son banderas exclusivas de su gobierno: estuvieron en las plataformas de prácticamente todos los candidatos presidenciales de la última elección, incluyendo los de izquierda.

“Esto es parte de un cambio cultural, de un reconocimiento de que algo estaba mal y que necesitamos cambiarlo (…) Creo que soy bastante optimista, tenemos que escalar una montaña muy alta, pero juntos lo conseguiremos. Y los invito a volver a descubrir Chile con esta nueva mirada”, concluyó.