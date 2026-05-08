Chile Day: Presidenta del Banco Central no descarta subir la tasa de interés, luego de que la inflación saltara a 4% en abril

La presidenta del Banco Central, Rossana Costa, informó este jueves en Nueva York que la inflación anual llegó a 4% en abril, un salto significativo desde el 2,4% registrado en febrero, impulsado principalmente por el alza en los precios de los combustibles derivada del conflicto en Medio Oriente.

La máxima autoridad de la entidad financiera expuso en el Chile Day 2026, el encuentro anual que reúne a autoridades chilenas con inversores internacionales, y dejó una señal clara a los mercados, el Banco Central no descarta mover la tasa de política monetaria al alza si las presiones inflacionarias así lo exigen.

No se descarta un alza en la Tasa de Política Monetaria

Sobre el camino de la tasa, fue directa al señalar que “escenarios donde la tasa de política monetaria sigue un camino diferente no pueden descartarse, dependiendo de cómo evolucionen las presiones inflacionarias de mediano plazo”.

La postura contrasta con la expectativa de meses anteriores, cuando el mercado anticipaba que el siguiente movimiento de la tasa sería a la baja. Ahora ese escenario quedó suspendido, y el Banco Central adoptó una postura de evaluación reunión a reunión.

El salto inflacionario de dos meses fue el dato más concreto y disruptivo de la presentación. Costa reconoció que se trata de “un alza significativa de la inflación en un par de meses, que responde en gran parte al impacto directo de los mayores precios de los combustibles en la canasta del IPC”.

Las expectativas de inflación a un año se ubican entre 4,5% y 5%, mientras que a dos años plazo los economistas mantienen sus proyecciones en torno al 3%, lo que la presidenta valoró como una señal de que la credibilidad de la política monetaria sigue intacta.

Un mandato sin margen de duda

Sobre el mandato del Banco Central, Costa reafirmó ante la audiencia de inversores: “Lograr la meta de inflación de 3% en el plazo de dos años es un deber del Banco Central, y haremos lo que sea necesario para cumplirlo”.

“Es esencial salvaguardar el bienestar de las familias, particularmente las más vulnerables”, afirmó, recordando que los últimos cinco años han estado marcados por distintos shocks inflacionarios y que en todos esos episodios la credibilidad del Banco Central fue clave para mantener las expectativas ancladas.

Un factor que la presidenta destacó como favorable es el punto de partida desde el que Chile enfrenta este nuevo shock: “Este shock nos encontró con una economía equilibrada, con inflación bajo la meta, expectativas de inflación ancladas y una tasa de política monetaria dentro del rango neutral”.

Esto le otorga al Banco Central cierto espacio para actuar con prudencia, afirmó la presidenta del Banco Central, pero también fue clara en que ese margen no es ilimitado y que la institución no dudará en usarlo si la situación lo requiere.