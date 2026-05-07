Comisión de Hacienda aprueba idea de legislar la Ley de Reconstrucción Nacional en estrecha y tensa votación

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves la idea de legislar la Ley de Reconstrucción Nacional, en una votación clave para el Gobierno tras una semana marcada por intensas negociaciones y la caída del acuerdo con el Partido de la Gente.
La iniciativa fue visada en general por 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Este resultado que permite al Ejecutivo mantener con vida una de sus principales apuestas económicas y legislativas.
Votaron a favor los diputados Agustín Romero, presidente de la comisión; Jaime Coloma, Eduardo Durán, Pier Karlezi, José Carlos Meza, Felipe Ross, Diego Schalper y Flor Weisse.
En contra se pronunciaron Boris Barrera, Carlos Bianchi, Jorge Brito y Priscilla Castillo, mientras que Zandra Parisi se abstuvo.
Una votación clave para el Gobierno
El resultado representa un respiro para el Ejecutivo, que llegó a la sesión con un escenario incierto luego de que se desplomara el entendimiento con el PDG, colectividad que inicialmente aparecía como un respaldo relevante para aprobar la idea de legislar.
La Ley de Reconstrucción Nacional fue ingresada por el Gobierno como una de sus principales apuestas para financiar medidas de reconstrucción e impulsar la reactivación económica. Sin embargo, su amplitud abrió cuestionamientos desde distintos sectores, debido a que el texto incluye materias tributarias, laborales, ambientales y de inversión.
Durante los últimos días, parlamentarios de oposición pidieron dividir la iniciativa y tramitar por separado los puntos directamente vinculados con la reconstrucción. El argumento principal fue que esas medidas podrían avanzar con rapidez, mientras que los cambios tributarios y regulatorios requieren una discusión más extensa.
A las críticas políticas se sumaron las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, organismo que alertó sobre eventuales riesgos fiscales asociados al proyecto.
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