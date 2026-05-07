Weisse (UDI) destaca “buena diferencia” en votación de megareforma en Comisión de Hacienda y emplaza a la oposición a dejar discursos de “ricos contra pobres”

La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, se refirió a la aprobación de la idea de legislar del proyecto de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

En ese contexto, sostuvo que, tras el debate desarrollado en la instancia, “se aventuraba” el resultado de la votación.

“Nosotros hemos reafirmado nuestra convicción, como partido y también como sector oficialista, de que este proyecto de ley es lo que Chile necesita para reactivar la inversión y generar empleos dignos, que es lo que las personas están esperando”, afirmó.

Además, emplazó a la oposición tras su negativa a aprobar la idea de legislar.

“Quedarse con recetas añejas, como instalar discursos de ricos contra pobres, contra los poderosos o el capital, ya ha demostrado ser un fracaso. Hoy la gente quiere y nos pide que avancemos. Por lo tanto, abrir la idea de legislar era importantísimo, el punto de partida, y obviamente tiene espacios para mejorar”, sostuvo.

En cuanto al resultado, destacó que fue “una buena diferencia”, aunque advirtió que “sabemos que queda la Sala”.

Por su parte, el parlamentario del Partido Republicano, Luis Sánchez, abordó el eventual uso de decretos por parte del Ejecutivo en caso de no lograr la aprobación de la iniciativa en el Congreso.

“Hay cosas que se pueden hacer por ley y otras por decreto. Lo que hoy está planteado en el proyecto solo se puede hacer por ley. Entonces, es muy importante que diputados y senadores entiendan que, si queremos traer nuevamente inversión y facilitar la creación de empleos, tenemos que aprobar el plan de Reconstrucción Nacional”, remarcó.

Asimismo, añadió que “nadie puede restarse por razones que son conversables en diálogo con el Ejecutivo” y manifestó su expectativa de contar con el respaldo de diversas fuerzas políticas.